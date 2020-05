En el Salón Blanco y sin vecinos, vuelven las comisiones al Concejo

Tras una reunión mantenida entre los titulares de las distintas bancadas, se decidió que se retomará la actividad de comisiones del Concejo Deliberante. Lo anunció su presidente, Werner Nickel, quien indicó que si bien “habíamos quedado todos en una suerte de sesión permanente a disposición del Ejecutivo, se habían dejado en suspenso las reuniones de comisión y aquellas en las que se cita a terceros”.

La actividad que recomenzará será la vinculada a las distintas comisiones que funcionan en el Legislativo, que volverán a encontrarse con todas las medidas de seguridad sanitaria pero no ya en la Secretaría sino en el Salón Blanco, donde hay espacio suficiente como para cumplir con el distanciamiento social. Por el momento no se convocará a vecinos ni entidades.

Una vez que comiencen a circular los expedientes y se dé su tratamiento legislativo, se realizarán también sesiones ordinarias, que aún no tienen fecha. “Todo esto será supeditado a la evolución de la pandemia; si se verificaran más casos y se recomendara algo en contrario, la actividad volverá a restringirse”, dijo Nickel.

