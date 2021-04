En época de ploteados, el arte del letrista Carlos Lofiego sigue vivo (videos)

14 abril, 2021 Leido: 34

En época de ploteados, encontrar en la vía pública a un letrista artesanal es poco frecuente. Carlos “El Gringo” Lofiego es uno de los más reconocidos en ese rubro a nivel local, y LU 24 lo encontró en plena pintura de carteles en la cancha de Unión. “Soy letrista desde los 14 años; empecé pintándole un camión a Transportes Arcucci, después seguí con las cafeteras de Mar y Sierras y luego, trabajando durante muchos años en la agencia Dodge, Roberto Bottino me daba los camiones para hacer los carteles. Ya pintaba desde el colegio, donde hacía los dibujos en las pizarras para las fiestas patrias, y tengo también varios cuadros hechos por mí”, contó.

También ha hecho lo propio con cartelería en la cancha de Huracán, y en la ruta, frente al campo de deportes donde practica el Globo, hay un cartel suyo de casi 40 años de antigüedad. “Tengo varios hechos desde hace 38, 40 años, como el de la Metalúrgica El Potrito. Casi todos los que he hecho me encantaron; y no es una competencia con el ploteado, que de hecho yo también lo hago, esto es otra cosa. Es un trabajo artístico, yo he fileteado camiones, colectivos de las viejas líneas urbanas roja y verde”, aseguró.

“También tengo a Sandro dibujado a lápiz desde los 70, que me lo han querido comprar, y varios de Molina Campos. Tengo 70 años, he pintado muchas cosas y esto me encanta”, concluyó.

