En exclusiva, Aramburu hijo habló con LU 24 del secuestro de su padre

7 junio, 2020 Leido: 136

Eugenio Aramburu, hijo del general Pedro Eugenio Aramburu, habló en exclusiva con “De 9 a 12” por LU 24. Tenía 30 años cuando su padre fue secuestrado, ya ejercía la profesión de abogado y, según contó, estaba trabajando en ese momento. “Me llamó mi madre y me dijo que estaba muy preocupada porque mi padre, que era muy puntual y celoso en cumplir sus compromisos, no había ido a una reunión. Por ese motivo sospechó que algo raro pasaba”, relató.



Tras repasar aquellas primeras horas, confió que “teníamos esperanzas, pero al transcurrir días y horas sin ninguna noticia, el pesimismo nos vencía. El crimen de secuestro es terrible, porque el tiempo es de penuria y sufrimiento constante por la persona que ha desaparecido”, aseguró.

Aramburu hijo negó haber participado de negociaciones por la libertad de su padre. “No hubo ninguna negociación, a mi padre lo asesinaron. Le habíamos pedido a Onganía que hiciera todos los esfuerzos posibles para dar con mi padre, porque teníamos la sensación de que las autoridades no habían puesto mucho empeño en hacerlo”, consideró.

“El asesinato de mi padre estaba planeado, y no estaba condicionado a los resultados de ninguna negociación. Lo que los terroristas planeaban era eliminar toda salida posible de orden democrático o republicano para conquistar el poder y establecer un régimen de naturaleza marxista”, aseguró.

Tal como se ha dicho en numerosas oportunidades, el hijo del general Pedro Eugenio Aramburu aseguró que sus captores “tocaron el timbre y subieron a mi casa, mi padre no tenía custodia, vivía como cualquier vecino”.

Volver