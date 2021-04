En Finlandia un radioaficionado captó la frecuencia de LU24

Un radioaficionado se comunicó con LU24 para informar que desde el norte de Finlandia pudo captar por aire la frecuencia AM 820. Se trata de Hannu Tikkanen, de la ciudad de Espoo, quien contó que utilizó un receptor especial y una antena larga ubicada en el bosque.

Además, envió la grabación y fotos de su equipo, el camino a su cabina y de auroras boreales.

El mensaje

Hola!

¡Saludos desde Finlandia, norte de Europa! Soy un radioaficionado, y con un receptor especial y con un antena larga exterior pude captar vuestra programación – verdaderamente aquí en Finlandia en vuestra frecuencia de 820 kHz onda media, no vía internet! Aunque streaming audio en internet está disponible de emisoras numerosas, está más emocionante oír la emisora en su “frecuencia actual”. Así es como aprendí a escuchar las emisoras distantes a principios de la década de 1970!

Para un radioaficionado viejo como yo la correspondencia con las emisoras es la cosa más gratificante; la respuesta de la emisora escuchada está muy agradecida. En esta la correspondencia la emisora confirma mi sintonía como una recepción genuina. La respuesta vuestra para mí mensaje sería muy agradecida!

Soy Director del Desarrollo de Ventas, casado con dos hijos, 61 años, viviendo en la región capital. En la región urbana no hay posibilidades para las antenas exteriores, y el ruido en las frecuencias está alta. Para oír las emisoras distantes, cada invierno viajo a la región más norteña de Finlandia, a la región que se llama Río Caliente. Está situada 200 millas por encima del Círculo Polar Ártico, y hay solamente algunas casas en esta región; por ejemplo el pueblo más cercano está a 40 kilómetros. En esta región aislado hay ningún interferencia eléctrico de televisores, tráfico, máquinas etc. que normalmente causa mucha la interferencia a los señales de la radio. Pues, en estas condiciones extraordinarias puedo escuchar emisoras muy distantes y raras, que no puedo captar en las regiones urbanas en que vivo. Cada año estoy una semana allí, solamente escuchando a las emisoras distantes! También está una gran manera escapar del trabajo. Ahí es donde oí vuestra emisora.

Escuché su estación hace un poco tiempo, pero he estado buscando la dirección correcta electrónica para contactar vuestra emisora. Adjunto una grabación de los anuncios que escuché, la identificación se ha grabada algunas veces en la comienza de grabación. Me gustaría saber si puede identificar esta grabación como su programación.

Esta grabación es realmente vuestra emisora?

Los detalles principales de mi sintonía están siguientes: 820 kHz, 10 de febrero 2021, 01.30-02.00 horas, hora de la noche de Argentina. Como prueba de mi sintonía incluyo la grabación de identificación a las 01.53 horas, cuando el locutor anuncia “…con rápidos…Ahora…lu24.com.ar!…”

Gracias por la programación, fue una alegría grande de escuchar! Mi receptor está Perseus SDR, un receptor especial de comunicaciones, con un antena “L” de 1000 metros (sí, mil metros, de árbol en árbol!) en el bosque. La dirección de esta antena fue hacia América del Sur. Fue una experiencia muy especial de captar la señal de su emisora, aunque por poco tiempo. Incluyo también algunas fotografías de este sitio en Río Caliente.

En espera de vuestra respuesta le saluda muy cordialmente

S.s.s.

Hannu Tikkanen

Espoo, Finlandia

