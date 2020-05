En Irene “están en la gloria” pasando la cuarentena

19 mayo, 2020

Leticia Recarte vive en Irene, localidad ubicada en el distrito de Coronel Dorrego que cuenta con 22 habitantes y para atravesar la cuarentena “están en la gloria”.

“Somos como una familia grande, casi la totalidad de la mía, 15 o 16”, dijo en diálogo con LU 24 quien nació allí.

“Nosotros no sentimos los cambios, somos privilegiados en este tema. La mayoría nos abocamos al trabajo de campo y nunca lo dejamos de hacer. No sentimos el encierro como las ciudades”, comentó.

En cuanto a las compras, dijo que “tampoco nos cambió demasiado porque estamos acostumbrados a ir una vez por semana a abastecernos”. En este sentido, lo más cercano que tienen es Oriente, aunque ella se dirige habitualmente a Micaela Cascallares por la ubicación de su campo.

En el lugar no hay servicio de internet, solamente se cuenta con los datos móviles de los teléfonos celulares. “Es súper caro poder poner una antena y son muy pocos quienes nos podrían abastecer”, explicó al tiempo que informó que la escuela tiene 5 alumnos y una sala integrada de jardín. “Por WhatsApp o videollamadas están constantemente en contacto con la docente”, agregó.

Finalmente, indicó que si bien se toman todos los recaudos recomendados, “decís Dios estamos en la gloria. Yo amo Irene”.

