En Julio: Luis Barrionuevo presentará su libro “Vivencias de un criollo” en Cascallares

13 mayo, 2022 Leido: 41

El reconocido payador local Luis Barrionuevo se encuentra ultimando detalles de la presentación de su libro, donde el artista pretende dejar plasmada parte de su historia de vida, y al respecto dijo: “el viernes 22 de julio, en adhesión al Día Nacional del Payador, estaremos presentando la obra en Cascallares, porque queríamos regalarle algo al pueblo que nos vio nacer y crecer”.

“En la delegación haremos la presentación del libro de 360 páginas, donde cuento parte de mi trayectoria, con 56 años de escenario nacional e internacional” sostuvo.

“Vivencias de un criollo” lleva como título el libro, donde cada fotografía lleva un testimonio mío de lo que yo sé de cada vivencia, todo relacionado con lo autóctono nuestro. Me quedé asombrado por la manera de trabajar de la Editorial Caravana, estoy orgulloso de haberme relacionado con ellos ya que me entienden, me interpretan y me enseñan cómo se hace un libro. La idea es que esta obra recorra el país”.

