En la agonía del partido, El Nacional se quedó con un triunfo vital ante Quilmes

24 mayo, 2026 0

En un partido vibrante y condicionado por el viento, El Nacional se impuso por 2 a 1 frente a Quilmes ante un gran marco de público.

El encuentro comenzó favorable para el Decano, que logró abrir el marcador a los 24 minutos del primer tiempo gracias a un golazo de Elizondo, quien recibió un pelotazo de San Román y definió con categoría picándosela por encima al arquero Anta. Durante esa primera mitad, la figura de Mendoza empezó a agigantarse en el arco local al desactivar varias aproximaciones peligrosas del Cervecero.

En el complemento, las condiciones cambiaron. Con el viento en contra, El Nacional se complicó al abusar de los pelotazos, mientras que Quilmes aprovechó la ventaja climática para presionar arriba.

La insistencia del visitante dio sus frutos a los 10 minutos, cuando el árbitro José García sancionó un penal sobre Infesta que Sosa cambió por gol para estampar el 1 a 1.

A partir de allí, el partido se convirtió en un monólogo de llegadas donde el arquero Mendoza se consagró como la gran estrella de la tarde, sosteniendo el empate con intervenciones espectaculares ante los remates de Infesta, Daloisio y Sosa.

El cierre del encuentro guardaba todas las emociones. A los 43 minutos, tras la expulsión del defensor Fauquen en Quilmes, llegó la jugada del partido: Alejo San Román ejecutó un tiro libre con total viveza, amagando y frenándose para descolocar a la defensa rival, y lanzó un centro preciso que Simón Ascensión conectó de cabeza para sellar el 2 a 1 definitivo.

El tramo final también sirvió para el debut absoluto de los juveniles Gómez y Rodríguez en el local, quienes sumaron valiosos minutos de rodaje pese a los nervios lógicos del debut.

Con este agónico triunfo en Primera y la victoria previa de la Tercera división por 3 a 1, El Nacional cerró una jornada perfecta para sus hinchas.

Síntesis del partido:

Probable El Nacional: Axel Mendoza; Gaston Gasaneo (salió por Gino Hidalgo), Simón Ascensión, Patricio Barrionuevo, Roni Daguerre; Agustin Barrionuevo (salió por Santiago Rodriguez), Matías Jalil (salió por García), Alejo San Román; Franco Ozan, Javier Elizondo (salió por Gomez) y Bruno Mosto. DT: Leonardo Viana Beledo.

Probable Quilmes: Natanael Anta: Román Fauquen, Franco Colonna, Agustin Arenas (salió por Diez), Kevin Cejas; Mauricio Daloisio (salió por Martin Llanos), Uriel Olivera, Nicolás Quintana; Tomás Espinosa, Marcelo Infesta y Juan Sosa (salió por Luis Di Croce). DT: Rubén Julián.

Goles: Javier Elizondo y Simón Ascensión para El Nacional. Juan Sosa de penal para Quilmes.

Incidencias: fue expulsado Román Fauquen en Quilmes.

Tercera: ganó El Nacional 3-1.

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