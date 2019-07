En la Base Marambio aseguran que las bajas temperaturas son por la presencia del aire polar desplazándose hacia el norte del país

La Pronosticadora del Servicio Meteorológico Nacional que está cumpliendo tareas en la Base Marambio y es experta en clima antártico, Noemí Troche, dialogó con LU24 y aseguró que el sudeste de la provincia tiene temperaturas muy bajas, ya que están asociadas con las consecuencias que arroja la presencia del aire polar desplazándose hacia el norte del país, por ello también, la nieve registrada en la ciudad ayer.



“Nosotros en la base no estamos con tanto frío, hoy tenemos una temperatura de 5 grados bajo cero, dentro de todo son temperaturas amigables para las que estamos acostumbrados a tener como 38 grados bajo cero, que se han llegado a registrar. Acá la gente tiene mucho respeto por las condiciones climáticas. Con frío extremo todos saben cómo abrigarse para salir al exterior o se hacen tareas internas, porque el frío del viento con 19 grados bajo cero de sensación térmica, ya se sabe que tenemos limitación de dos horas para estar al exterior, aunque estemos con el atuendo provisto y adecuado”, indicó.

Según Troche, las temperaturas que afectan toda la región se deben a que “están sufriendo las consecuencias de una masa polar, el aire polar nace en el centro y se desplaza hace el norte. Tienen temperaturas inferiores a otros sistema frontal frío. Julio, agosto y setiembre, de esos tres meses el mes más frío sería julio. No se puede decir si será un invierno más frío que el anterior, ya que nos dedicamos a informes más cortos. Ya en agosto y septiembre hay más energía solar y eso da su efecto, aunque puede haber eventos aislados y de corta duración”.

Indicó que en Marambio “somos 76 personas y 43 son de rotación anual y el resto, tiene que cumplir tareas designadas. Yo llegué en enero y he venido ya durante varias campañas. De diciembre a marzo se tuvo el aprovisionamiento general de la base, donde se hizo la descarga del combustible antártico y también de cargas generales y víveres, y regularmente tenemos la posibilidad de que nos visite el Hércules, por tener la pista, y trae elementos frescos como verduras y frutas”, indicó.