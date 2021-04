En la Clínica Hispano “hay una sola cama libre en Terapia Intensiva” afirmó la Dra. Basílico

29 abril, 2021 Leido: 649

La Dra. Silvina Basílico, es la actual Directora de la Clínica Hispano, y en comunicación con LU24 comentó sobre la situación actual de la institución, considerando la importante cantidad de contagios que surgieron en las últimas semanas y en consecuencia, la ocupación total de camas en el Centro de Salud Municipal.

“Nosotros de acuerdo al convenio que tenemos con el Hospital, hasta este momento fuimos derivando todos los casos positivos al Centro de Salud Municipal, en este momento el Hospital está saturado, tiene las 30 camas COVID ocupadas, así que desde este fin de semana, todo caso sospechoso que se interna en la clínica, se hisopa, y en caso de ser positivo se tiene que internar acá” indicó en primer lugar la médica, y además remarcó que “hasta ahora no hemos tenido casos positivos”.

En ese sentido, comentó que “tenemos un área dentro de la clínica para la parte respiratoria, que en este momento tiene todas las camas ocupadas”, lo cual significa una gran preocupación en el sistema sanitario, porque si bien, hoy no habría casos de COVID positivo, la situación es crítica, y ante ello, especificó “el tema es que hay otras patologías que también hay que darles respuesta”.

En el caso de que acudan a la clínica pacientes con sintomatología correspondiente a las de COVID 19, “el ingreso es por guardia, se lo evalúa, y en el caso de que necesite internación se ve la posibilidad de internarlo, por el momento tenemos un solo área de respiratorios, pero en la medida que se necesite habrá que extender” sostuvo Basílico.

En cuanto a la reprogramación de cirugías, manifestó “las cirugías dentro de lo programado, las más urgentes, se van reprogramando diariamente en función de las camas libres que van quedando”.

Según informó la Directora de la Clínica, en este momento cuentan 12 camas para pacientes con COVID, y también con 5 respiradores, por lo que estaría todo preparado para recibir pacientes que lo requieran, pero lo que está sucediendo es que “hay una sola cama libre en terapia” por lo que “estamos saturados también”.

Otro tema que ha estado en los medios de comunicación a nivel nacional, es la dificultad para proveer oxígeno a los centros de salud, principalmente en Capital Federal, pero la Dra. Basílico sostuvo que “por el momento no hemos tenido inconvenientes con la provisión de oxígeno, se compra localmente”.

Con preocupación, la Dra. Silvina Basílico, afirmó que “vamos a estar en un gran problema si se satura el Hospital y la Clínica” y detalló “probablemente las camas se consigan, uno puede poner más camas en una habitación, pero lo que nos va a faltar es el recurso humano, porque hace un año que venimos con todo esto, en las dos instituciones tanto el personal de enfermería y el personal médico están agotados”.

Para finalizar, puntualizó en la concientización en cuanto a cuidados y prevención en la población “quiero pedirle a la población que asuma su responsabilidad, nosotros tenemos la responsabilidad de asistirlos, pero la población tiene la responsabilidad de cuidarse, de usar el barbijo como corresponde, de no relajarse en sus lugares de trabajo. La gente se contagia en las reuniones familiares, en las reuniones con amigos, y tienen que asumir la responsabilidad en el cuidado de ellos y su familia”.

Volver