En la costa tresarroyense: El servicio de gas envasado está garantizado

17 noviembre, 2021

La provisión de gas envasado en nuestra ciudad no ha tenido inconvenientes en cuanto a disponibilidad y distribución. Ante la llegada de la temporada veraniega, las localidades demandan más entregas y con mayor asiduidad de distribución.

Pablo Lanzone, de Linolan, contó que “por el momento todo está igual, los precios no se han movido y no tenemos noticias de que vayan a aumentar. El precio es el que estableció el gobierno y está congelado desde hace tres o cuatro meses. En esta época ya las ventas comienzan a bajar por el verano, pero nosotros nos preparamos para trabajar en la zona costera, y estimamos que será una buena temporada. Tenemos distribución tres veces a la semana, y disponibilidad para entregas programadas, por lo que consideramos que no habrá inconvenientes en ese sentido”.

Por otra parte, hay una realidad con respecto al faltante de envases, “las garrafas escasean y mucho, en el mercado informal se venden a precios exuberantes y nosotros decidimos ni comprar ni vender para evitar cualquier especulación, sabemos que hay muchos robos de envases”, sostuvo Lanzone.

