En la legislatura bonaerense la oposición pide interpelar al ministro Gollan

29 septiembre, 2020 Leido: 6

El bloque de diputados de Juntos por el Cambio elevó un pedido de interpelación al ministro de Salud, Dr. Daniel Gollan, luego de que se conozcan 3523 muertes que no habían sido contabilizadas en su momento. El pedido lleva la firma de todo el bloque y espera poder ser tratado para que el Ministro brinde las explicaciones del caso al poder legislativo.



“Es inadmisible que no se hayan contado más de 3 mil muertes. Son familias que perdieron seres queridos y merecen respeto, es necesario contar con información precisa y confiable para el diseño de políticas públicas serias en medio de esta pandemia”, dijo la diputada Laura Aprile.

Por su parte, el diputado bonaerense Alex Campbell pidió que Kicillof permita que Gollan explique en la Cámara baja “por qué no se habían incorporado en los informes oficiales 3523 personas fallecidas” por el virus. “Históricamente, el kirchnerismo ha manipulado y escondido cifras oficiales como estrategia política. Esperamos que no sea el caso y esta subestimación de cifras de fallecidos por Covid-19 tenga una explicación técnica sustentada y creíble”, planteó Campbell.

El pedido deberá ser tratado en los próximos días. El bloque opositor espera que desde el Ejecutivo se den las explicaciones de qué pasó para poder confiar en las políticas que lleva adelante la Provincia en relación a la pandemia.

