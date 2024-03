(video)En la mesa triguera anunciaron la Gerencia Zonal del Banco Provincia

7 marzo, 2024

Se realizó la Mesa Redonda de la Fiesta Provincial del Trigo, en la que el Ministro de Desarrollo Agrario Javier Rodríguez anunció la creación de la Gerencia Zonal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, a la vez que llamó al trabajo articulado, fundamental para la cadena de trigo.

Los disertantes que conformaron el cónclave coincidieron en promover un trabajo articulado entre los diferentes sectores productivos y de comercialización, con la incorporación de tecnología y genética para una mayor producción dentro de la cadena de trigo.

Además de Rodríguez, se contó con la presencia del Presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, Jorge Gambale, de la Secretaría de Bioeconomía de la Nación, la ingeniera Natalia Carrasco, directora de la Chacra de Barrow, el Dr. Santiago Mandolesi Burgos, presidente del Consorcio del Puerto de Bahía Blanca, el vicepresidente 1º de la CARBAP, Roberto Cittadini, el licenciado Daniel Asseff por los Acopiadores de Cereales, el presidente de ARGENTRIGO, Martín Biscaisaque y Egidio Mailland, Presidente de la CONINAGRO.

El intendente Pablo Garate, en el inicio, agradeció “a todos los que están de este lado, porque esta amplitud permitirá un buen debate, agradezco al Ministro y a Nicolás Pino, a Jorge Gambale y a mucha gente que está en la cadena del trigo, hoy siento una gran emoción porque esta Roberto Cittadini a quien aprecio y nos conocemos desde hace muchos años”.

Estuvo presente además el intendente de Coronel Dorrego, Juan Carlos Chalde y productores locales y de la región.

El coordinador y moderador de la mesa fue el Secretario de Desarrollo Económico municipal Guillermo Rossotti quien manifestó que “es un placer poder discutir ideas, visiones y entender desde distintas perspectivas hacia donde podemos ir”.

Previamente al inicio se emitió en un video el saludo del presidente del INTA Juan Cruz Molina.

Natalia Carrasco: “celebro esta mesa, este espacio, para poder trabajar articuladamente”

La Ingeniera Agrónoma Natalia Carrasco directora de la Chacra Experimental de Barrow, inició las ponencias y agradeció la convocatoria para poder escuchar y poder hablar de los cien años de investigación del organismo y dijo que “de estos cien años cincuenta y cinco son de compartir con la Chacra la Fiesta del Trigo”

“Toda nuestra información está disponible porque formamos parte de una red que generan la genética de lo que vamos a estar sembrando, en una selección tradicional que incorpora también temas que son de avanzada y se apoya en el laboratorio de calidad de granos generando información de base para generar la tecnología que va a ir a nuestros campos”.

“Es una de las pocas que hay en la provincia y en la nación donde confluyen el Ministerio de desarrollo Agrario y el INTA como ejemplo de articulación que promovemos, para poder trabajar y complementarnos en esta cadena en particular, a niveles municipal, nacional y provincial, fuertemente ahora con el nuevo intendente”.

“Nuestro objetivo es poner al servicio de nuestro municipio y de las entidades del sector un trabajo articulado, estaremos aportando un tema territorial de nuestra región que va a impactar en la cadena y ver como impacta el mercado. Celebro esta mesa, este espacio, para poder trabajar articuladamente”.

Roberto Cittadini: Necesitamos producir más, somos trigodependientes”

El Vice primero de CARBAP, Roberto Cittadini, afirmó la necesidad del productor “de producir más, específicamente en lo que tiene que ver el sudoeste o sudeste, somos trigodependientes, pero el productor recibe entre el 7 u 8 por ciento de lo que vale el quilo de pan”.

“Muchas veces estamos hablando de temas que se han resuelto en países vecinos y hablamos de poder tener conectividad, por lo que dentro del territorio amplio de la Provincia de Buenos Aires tenemos problemas, porque ahí está todo el desarrollo tecnológico que eso conlleva y no tenemos conectividad”, reclamó.

“Hay leyes que serían de fundamental desarrollo como la aplicación de fitosanitarios a nivel provincial ya que muchas veces al productor le cuesta saber cuándo cambian las ordenanzas, y también necesitamos que los productores tengan sus costos respecto a los seguros para poder resguardar su capital: ya hace un tiempo venimos trabajando en diversos programas que llevamos adelante, el tipo de cambio que están llevando los exportadores no llegan al productor que perdió 150 pesos por tonelada. Mi familia vive de la producción agropecuaria, y hoy sembrar una hectárea de trigo en una zona distinta se cosecha unos 1800 kilos, y se afectan los costos que conllevan a la implantación como combustible y fertilizantes, están prendiendo una luz amarilla, el productor agropecuario necesita de la tecnología, del crédito y en eso estamos, simplemente les pedimos que se acerquen, más que cuestiones institucionales son cuestiones prácticas”, sostuvo.

Daniel Asseff: “Tenemos que buscar variables ante la relación insumo producto”

Desde los acopiadores, Daniel Asseff manifestó que “hay que hacer comparación con una merma del 40 por ciento respecto al año pasado, con la campaña 22/23 el escenario fue desfavorable, y es importante ver la participación de la cadena comercial, los productores y los gobiernos provincial y nacional para ver que se puede hacer, ya que los números no ayudan mucho y podamos encontrar una solución”.

“A pesar del incremento de la producción que hubo se estima que la perdida de precio a nivel internacional hace que este año haya un 9% menos que el año pasado. Para el Estado van a haber 1000 millones de dólares más por el volumen y hubiera sido mucho más si el precio internacional no hubiera caído tanto”, dijo.

“Hay un tema más importante por la relación insumo producto ya que la brecha se ha agrandado, en un 27 por ciento, y el incremento del impuesto a las importaciones ha pegado muy fuerte en lo que son los insumos y si se suma el aumento de combustible y los agroquímicos dolarizados vemos ese inconveniente; estamos trabajando para que salga el índice del dólar exportador a través de la Bolsa de cereales, logramos hacer el pase pero no estamos viéndolo todavía, pero realmente en un trigo donde la relación insumo producto hace que sea inviable al trigo en sus valores no solo en esta zona tenemos que buscar distintas variables”, esgrimió.

“Nos preocupa desde hace varios años es que los compradores no quieren un trigo OGN y trabajamos para que lo aprueben, pero lamentablemente el ministro Domínguez lo liberó en la Argentina, pero piden que sea trigo libre de OGN. Es un tema netamente comercial, seguramente pasará en unos años”, agregó.

Martin Biscaisaque: es importante asegurar producción, pero priorizar lo productivo”

El titular de ARGENTRIGO, Martín Biscaisaque, apuntó a la innovación tecnológica y sostuvo que la misma “es interactiva, lo que impacta en un montón de otras variables, desde el ambiente hasta lo social, por lo que uno valora que se brinden tecnologías de proceso, que es cien por ciento aprovechable por el productor y nuestra misión es asegurar la producción, la calidad y lo tecnológico pero priorizando lo productivo, tal es la estrategia que nosotros nos encomendamos para priorizar esa oferta.

Otro punto específico es la diferenciación de nuestra producción, tenemos caracterizada la demanda y si una vez la caracterizamos qué vamos a priorizar: ¿trigo sarraceno?, ¿trigo pan o trigo candeal? ¿Quién va a liberar eso? Son temas a debatir, y como representante de la producción no tuvimos ninguna reunión de la cadena, nos planteamos cuál es la responsabilidad del productor, con el tema del dólar agro, y somos muchos que no tenemos mucho apoyo, hicimos una reunión y nos faltaron varios, y no se le comunica al productor ni al exportador que también lo tiene complicado porque no le vendían sobrecarga y no podía nominar barcos, estaba todo el comercio trabado. Hay cadenas que están mejor representadas que la del trigo”, dijo.

Egidio Mailland: “pegar el salto cuantitativo que nos hace falta”

Desde la CONINAGRO, Egidio Mailland afirmó: “Vamos a seguir hablando de lo mismo, de cuál es el trigo, cual es la proteína, nunca nos pusimos de acuerdo; tenemos un potencial técnico brillante, de ingenieros, y lo que pasa es que no podemos mejorar hoy y pegar el salto cuantitativo que nos hace falta”.

“El 90 por ciento de las entidades cooperativistas estaban de acuerdo en reconocer la propiedad intelectual Me gustaría poder llegar a tener mayores entendimientos”.

Santiago Mandolesi Burgos: “es importante acompañar e incrementar la producción”

El titular del Consorcio del Puerto de Bahía Blanca, Santiago Mandolesi Burgos, a su turno manifestó la importancia “de acompañar a la cadena de trigo porque el Puerto ha demostrado la capacidad de crecimiento, incrementando la exportación para que sea una herramienta más para el futuro de la Argentina. SE nos ha planteado a quienes tenemos la tarea de dirigir los puertos de la Provincia que tengamos una complementariedad absoluta como nos puede pasar por la cercanía con Quequén para disminuir los costos por lo que trabajamos para dar mejores oportunidades al productor, para que sus hectáreas le generen mayor rinde”.

“Claramente tenemos un desafío como lo es la infraestructura portuaria que comenzó en la gestión de Federico Susbielles y continuamos ahora, en los servicios que prestamos y hoy estamos en un plan de continuo mantenimiento para invertir 50 millones de dólares a cinco años con una auditoria de la UGN. 320 mil camiones ingresaron en 2023 al Puerto por lo cual es un desafío más general que corresponde a la Provincia de Buenos Aires, y un consorcio que representa a diversos sectores. Una de las decisiones es la de mejorar el ingreso al puerto para permitir una mejor llegada de los camiones, y otra de las cuestiones es mejorar la infraestructura ferroviaria; hemos demostrado que tenemos la capacidad de seguir creciendo y ser el puerto más importante de la Argentina por la capacidad y la resiliencia con la que trabaja Bahía Blanca, en crecimiento con una realidad que nos moviliza porque nació como un puerto de exportación granaria”, expresó.



Nicolás Pino: “cuando el negocio es bueno el productor va para adelante”

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, abordó la temática y en su alocución dijo que “es difícil hablar con oradores que saben mucho del tema, yo soy productor de carne, pero la coyuntura y diversos problemas que nos vienen afectando son comunes. Hoy es el día del campo, y estamos festejando los 55 años de la mesa del trigo y eso habla del compromiso y que toda la cadena funcione y desde esta línea vemos que los productores trigueros en la última cosecha entre el diferencial cambiario y los derecho de exportación dejaron de percibir 2500 millones de dólares y los productores bonaerenses 1000 millones, por lo que las políticas que toquetean el mercado y cuando el negocio es bueno y el productor va para adelante abona esa ganancia en su lugar de trabajo, en su pueblo o de mejorar su calidad productiva; esto también es para analizar en la cadena, de la que todos somos parte en diferentes eslabones que trabajamos en el sentido de ganar plata; lo que sí está mal es que si en base a intervenciones no se beneficia por capacidad de trabajo; no puede haber un eslabón que se beneficie en detrimento del otro, por lo que estamos en un escenario donde se van a tomar decisiones para la siembra a futuro; si vemos valores a diciembre va a estar en 180 o 185 dólares, por lo que estaremos medio complicados; nos va a favorecer el clima y nos preocupamos por los costos, insumos y la inversión que hacemos los productores”.

“Comparados con los productores uruguayos o brasileros, no podemos hacer las inversiones que ellos hacen por lo que tenemos que generar un marco grande en la cadena de comercialización para que todos vayamos para adelante; hemos caído pero ahora tenemos una tendencia alcista por lo que tenemos ganas y capacidad ante un mercado que aumenta la demanda global, con una producción que no crece y no se desarrolla en precios, por lo que no es un problema argentino sino en el mundo desde hace dos años con las guerras que alteran los mercados y en diciembre cuando la cosecha nuestra se desarrolla el mercado de Chicago nos dice que va a bajar; Argentina tiene un potencial enorme de generar más producción que el mundo demanda, pero podemos tener riesgos pero con números amigables; hay que mejorar un montón de cosas, que pueden mejorar la calidad de vida de los productores, el nivel de vida va a evolucionar pero tenemos que tener claro que camino tomamos, por lo ue acá estamos para colaborar en mejorar estos niveles que tenemos en Argentina, para que entre todos nos juntemos para sacar a esta Argentina adelante”, relató.

Jorge Gambale: “que todos los eslabones de la cadena tengan un consenso, somos una Secretaría de puertas abiertas”

El Director de Suelos, buenas prácticas agropecuarias y tecnología de la Secretaria de Bioeconomía de la Nación, Jorge Gambale dijo a los presentes “provengo de la actividad privada, y hoy como director de la Secretaría quiero hacer una invitación por que los consensos y todos los eslabones logren un consenso, armar una propuesta y voy a estar trabajando para que se lleve adelante. Sabemos que este puede ser un gran ejemplo de poner en valor la cadena de trigo. Somos un país triguero, somos una región triguera y creo que el escenario esta propicio, tengamos en cuenta que al escenario lo componen los productores, por lo que nuestra Secretaría es de puertas abiertas y los invito a que nos consulten, tenemos en agenda diferentes leyes como la de fitosanitarios, y vamos a trabajar para que esto suceda por lo que los invito a participar activamente”.

La charla de Pierbatisti y la interacción con el mundo

El ingeniero agrónomo Leandro Pierbatisti, quien fuera responsable del Departamento de Estrategia Competitiva del Instituto de promoción de cereales franceses en la escena internacional France Export Cereales, monitoreando en particular los cinco países que conforman el Mar Negro, promocionando actividades de trigo, trigo candeal , cebada cervecera y maíz, realizó una charla sobre la actualidad en las commodities a nivel internacional, la que duró unos cuarenta minutos y fue seguida con interés por los asistentes y los expositores de la Mesa Redonda.

Javier Rodríguez y el anuncio de la Gerencia Zonal del BAPRO

El Ministro Javier Rodríguez, en medio de sus palabras, luego de describir la situación por la que atraviesa el mercado triguero, anunció que “como novedad local y regional desde el Banco Provincia se está generando una nueva región con su cabecera en Tres Arroyos, lo que permitirá facilitar el acceso al crédito de manera más cercana”.

Antes de comenzar con su intenso análisis sobre la situación de la cadena de trigo, el funcionario se dirigió a los presentes haciendo referencia al intendente municipal Pablo Garate, a quien le manifestó: “para nosotros es una enorme satisfacción que estés al frente del municipio y nosotros planteamos que necesitamos intendentes comprometidos con su distrito y siempre encontramos en Pablo esa voz”, y agradeció a los productores y entidades por la presencia en el lugar.

Javier Rodríguez inició sus palabras haciendo referencia a la Chacra Experimental Integrada de Barrow y expresó que “nuestra chacra lamentablemente no tenía la mirada dela provincia, se originó a partir de productores, luego fue provincial y luego vino el convenio con el INTA y representa la innovación y desarrollo; siempre es importante que tengamos estos espacios de debate entre representantes técnicos, del sector público y privado, y estamos festejando el trabajo que se hizo para llegar a la producción y también para ver los desafíos que tenemos para llegar en esa materia”.

“Acá se dijeron muchas cosas interesantes y me interesaba señalar un elemento particular desde mi lugar y creo que hay que hacer un poco de historia reciente: venimos de atravesar una sequía de las más graves que afecto sin ninguna duda a la última campaña de fina de trigo, donde unos 15,1 millones de hectáreas hablan que en términos de volúmenes recién se empieza a explotar luego de regularizarse el clima comienza un poco más tarde. En la campaña de gruesa parecen venir mucho más a los promedios históricos y niveles de producción similares al trigo: Veníamos de tener récord de producción y de superficie y lo que impacto es que no se expresó en el record de producción ya que tuvo afectación a las condiciones climáticas que hicieron que no dieran los rindes respecto a las campañas previas”, sostuvo.

“Tuvimos 2,6 millones de hectáreas sembradas en las campañas previas a la sequía que expresaba tendencia importante; ahora estamos recuperando en la campaña de trigo y proyectando la próxima campaña; tuvimos récord en niveles de exportaciones en 2022 con 4700 millones de dólares y paso algo también muy particular porque en 2023 sufrimos las consecuencias de sequía con volúmenes dramáticos en nivel de caída, pero fue récord en la Provincia de Buenos Aires con record de molienda con 3,1 millones de toneladas”, referenció.

“Para seguir siendo competitivos uno tiene que mirar que fue lo que permitió la expansión de la superficie, hay que señalar una cuestión de rentabilidad, y que nosotros planteamos que es un factor fundamental para el crecimiento de la producción y nos queda claro que es un resultado de un conjunto de factores, pero ante el encarecimiento de combustibles y fertilizantes ejerce un efecto pinza en los márgenes y la rentabilidad: hay que analizar cada uno de los factores, que es el conjunto que marca como inciden en el crecimiento pero son términos macroeconómicos como el precio de insumos y de producto, yo señalé y es clave que el productor tiene que recibir en dólar exportador y que tiene que ver con la rentabilidad del productor, este diferencial tiene que expresarse en el productor, para que tenga en claro que tipo de cambio debe considerar porque hace a lo que recibe, al igual que el financiamiento, que es clave, porque tiene que haber rentabilidad, y nosotros venimos trabajando con las líneas del Banco Provincia con tasas realmente interesantes porque es un eje claro para fortalecer la producción y también tenemos financiamiento propio del Ministerio para subsidiar las tasas para que productores puedan acceder”, graficó.

“El otro elemento es la innovación tecnológica que trabajamos con las 16 experimentales que tiene la provincia, asociados con quienes tengan interés en desarrollarla: tenemos registradas 12 variedades registradas en la Chacra de Barrow, y de esas 12 cinco fueron registradas en los últimos cuatro años. La acción es el Estado desarrollando tecnología para llegar a los productores y para tenerlo se deben desarrollar innovaciones y como se llevan adelante”, expresó.

“Hay muchísimas tecnologías en proceso que venimos desarrollando para mejorar la productividad a largo plazo, que tienen que ver con la calidad, para mejorar la calidad de trigo, y desde hace cuatro años desde la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca venimos trabajando en el mapeo para que el productor sepa que calidad tuvo su trigo incluso antes de la venta. También tenemos mapas de trigo de producción de la Provincia, tenemos unas 25 30 mil muestras que permiten reconocer la calidad antes de salir a ofrecerla”, dijo.

“Es el desafío que tenemos para tender a mediano y largo plazo para mejorar la calidad, es sentarnos en la cadena y en función de las diferencias poder mejorar, en el horizonte tenemos que tener en claro eso, para saber la calidad de lo que producimos y nos tiene que quedar claro en ese sentido es que en cualquier disputa por la competitividad tenemos que ir a mejorar la calidad: en todo lo que estamos señalando tenemos que producir de manera sustentable, por lo que venimos impulsando desde la provincia el programa de buenas prácticas agrícolas que incorporan a muchos productores que incluso tienen intenciones económicas vinculadas al impuesto inmobiliario”, relató.

“Hay un desafío en mejorar la infraestructura y vemos con mucha preocupación ver que no habrá más obra pública, porque es importante en las rutas, en los puertos, porque si no hay inversión se empiezan a deteriorar lo que insume mayor costo logístico y pérdida de competitividad. Necesitamos mejorar la logística, desde el sector publico trabajando con el sector privado, y entender cuáles son las necesidades del privado y mejorar desde el público la logística”, sostuvo.

“Si el trigo es importante para la Provincia, la Provincia es importante para el trigo”

En el tramo final de su discurso, Javier Rodríguez expresó que “Si el trigo es importante para la Provincia, la Provincia es importante para el trigo porque es un producto fundamental para tener más productores, por lo que es importante el trabajo articulado; sabemos que estamos en una situación económicamente compleja, pero tomamos el compromiso de acompañar a producción y trabajo en función de las herramientas que tiene la Provincia para impulsar la producción en general, pero en particular la producción de trigo”.

En el cierre, el intendente Garate dijo que “la gerencia zonal para el Banco Provincia involucra a mucha gente que esta acá porque involucra a la región, y quiero agradecer porque es una gran decisión; agradezco a los expositores por la claridad, el respeto porque permite discutir el futuro”. Hemos tenido visitas muy distinguidas, agradezco a todos”.

Volver