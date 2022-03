En la primera ordinaria del año el Concejo reclamó “planificación” al Ejecutivo

Poco más de una hora duró la primera Sesión Ordinaria del año en el Concejo Deliberante de Tres Arroyos, en la que se trataron los despachos de las comisiones internas y los asuntos entrados, y hubo un término que se repitió en el recinto: “planificación” por parte de los bloques opositores hacia el Ejecutivo en diversas áreas, vinculadas a la temporada turística, la extensión de servicios teniendo en cuenta el feriado de Semana Santa, la puesta en marcha de la ordenanza Proveer Salud para llevar atención de profesionales médicos a las localidades, la seguridad en el distrito, y la solicitud, en el final de la sesión, de que inspectores de tránsito estén en las inmediaciones de las escuelas, luego del accidente que se produjo este miércoles en la esquina de Sarmiento y Lucio V. López a metros de la Escuela 1.

Inicialmente, se aprobó la donación de dos cámaras para el área de Seguridad en Claromecó por parte del Sr. Martín Iván Socoloff.

Luego se dio tratamiento a la modificación del artículo 5 de la ordenanza que reglamenta la explotación y uso de la Estación Forestal Claromecó.

Fue el concejal peronista Juan Gutiérrez el encargado de fundamentar el despacho, quien sostuvo “la necesidad de una periodicidad habitual en las reuniones del Consejo Asesor de la Estación Forestal, para analizar las situaciones que se puedan presentar, más allá del gran compromiso del personal que trabaja ahí y enfrenta las realidades dentro el predio”.

El edil solicitó al municipio “todo el apoyo que sea posible” y “que haya lineamientos básicos para trabajar y avanzar de a poco en las soluciones”. Adhirió Marioli desde Juntos, titular de la Comisión de Turismo, y expresó que “vamos a preocuparnos y ocuparnos del Medio Ambiente y nos parece muy importante que se incorporen ideas y conocimientos, dando una mirada conservacionista, ya que el Vivero puede estar también al servicio del Turismo y nos parece importante que la Comisión Asesora se reúna asiduamente y genere propuestas interesantes”.

Tras aprobarse unánimemente la ratificación del contrato de locación de la vivienda donde funciona la Comisaría de La Mujer y la Familia, se dio aprobación a la colocación del nombre de Plazoleta de la República de Siria” al predio existente en calle Suipacha entre Colombia y Canadá.

Desde Juntos, la concejala De Grazia cuestionó el accionar municipal, ya que la plazoleta fue inaugurada por el Ejecutivo, sin pasar por el Concejo Deliberante.

Se sumó Callegari desde Juntos, quien se expresó en la misma línea que De Grazia, y pugnó para que “los trámites y las resoluciones corran por los canales correspondientes-en referencia a la autorización que debe dar el legislativo- ya que el Concejo es el responsable de poner los nombres y asegurar el uso de la tierra; creemos que es justo que la comunidad Siria tenga una plaza que lleve ese nombre en el distrito, pero ya ha sido el predio inaugurado y presentado a los vecinos como hecho consumado; exigimos que sea respetado el camino y estamos predispuestos a reuniones extraordinarias de ser necesario”.

El cuerpo aprobó asimismo autorizar al Organismo Descentralizado e Claromecò la compra de un vehículo 4×4 al único oferente de la licitación.

En otros aspectos y siempre vinculados a las localidades turísticas, hubo planteos para que se habiliten los baños públicos en el Balneario Orense; un pedido de control del arbolado urbano en Reta ante la preocupación de vecinos por los fuertes vientos en invierno que pueden provocar algún inconveniente, este último punto fundamentado por el concejal Cristian Ruiz, de Juntos.

Otro aspecto tratado, siempre vinculado al turismo en la costa, fue el referido a” la necesidad de poner en marcha el Concurso de Ideas destinado a la construcción de los paradores en la playa”, abierto a profesionales y juzgado por los colegios respectivos, para determinar qué modelo y cantidad de balnearios debe haber en las tres playas del distrito. También se solicitó que las Oficinas de Turismo permanezcan abiertas hasta el mes de abril.

Se requirió al Secretario de Seguridad analizar la situación y el estado del equipamiento del Cuerpo de Guardavidas, ya que según se informó las motos de agua no cuentan con el adecuado mantenimiento, y nuevamente la palabra planificación fue centro del discurso de la oposición en el recinto.

Contestó el presidente del bloque vecinalista, Werner Nickel, quien sostuvo “pareciera que el término de moda es que falta planificación por parte del Ejecutivo” y agregó: “lógicamente vamos a disentir con esto; no siempre se trata de planificación, sino que hay imponderables ante vehículos que tienen años de uso y presentan complicaciones; sumado a esto, en el caso de las motos de agua se han averiado algunos repuestos que no sólo son caros, de más de 2000 dólares y también nos encontramos con proveedores que no están inscriptos en la Municipalidad por ser de Mar del Plata. N es una cuestión de planificación, no se improvisa en eso”, dijo Nickel, quien destacó el trabajo llevado adelante por parte de la Secretaría de Seguridad y los Guardavidas respecto a lo realizado en temporada”.

Desde Juntos se solicitaba que se pusiera en marcha la Ordenanza respecto al plan Proveer Salud aprobada en 2021, destinada a que médicos especialistas puedan atender en las localidades y que aún no ha sido implementada.

Desde el oficialismo, Claudia Diez sostuvo que se avanza en su implementación a la vez que destacó el esfuerzo realizado por el personal sanitario en el marco de la pandemia durante estos dos años, lo que retrasa la posibilidad de la puesta en marcha ante la falta de algunos profesionales para poder cumplir con lo normado.

Graciela Callegari, desde Todos, dijo que “si se está avanzando hay una necesidad que se conozca el trabajo que se realiza, ya que es necesario saber cuáles son las dificultades que impiden un avance mayor ya que hemos aprobado en su momento por unanimidad una Ordenanza”.

El edil Juan Gutiérrez, a su tiempo y en su condición de médico, afirmó: “quiero apoyar las palabras que dice la enfermera Claudia Diez, con quien hemos trabajado juntos, valorando y sin desmerecer este proyecto que es legítimo, pero necesito hacer hincapié en el desgaste que ha tenido el personal de la salud y todos los que han estado involucrado en prestación de servicios distintos a lo normal que han sido estos dos años de pandemia, con un gran desgaste físico psíquico y espiritual del personal de salud, y no se puede licenciar o dar las condiciones de descanso que este personal necesitaría” a la vez que denunció “el faltante de profesionales de la salud en la emergencia, en la pediatría, en las terapias intensivas” y manifestó que “los insumos de una manera u otra se consiguen pero formar a un profesional lleva mucho tiempo”

De Grazia no dejó de reconocer el trabajo del personal de la salud pero insistió en que “el proyecto es el de llevar salud a las localidades para igualar las condiciones de prevención de quienes viven ahí con los de la ciudad cabecera”

Finalmente, en el último punto en tratamiento, se aprobó por unanimidad un proyecto de Todos para que se proceda al arreglo de diversas calles en Claromecó, una vez terminada la Temporada.

