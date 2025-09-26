En La Rural: Este sábado comienza la Expo Consumo

26 septiembre, 2025 7

Tal como estaba previsto, este fin de semana se llevará a cabo la Expo Consumo 2025, una idea de LACTRES y CONNECTA, distribuidoras tresarroyenses de productos alimenticios.

Se ultiman detalles para la puesta en marcha y se aguarda con mucha expectativa este encuentro que promete ofrecer variedad de actividades.

Los horarios serán el sábado de 15 a 20 y el domingo de 13 a 18 horas, y el evento contará con 25 stands de marcas líderes, y se podrán realizar compras en el lugar.

Participará el Club de la Cocina, la organización está a cargo del Club 24 de Abril, que venderán sus productos salados y el café será Cabrales, aportado por la empresa para servir gratuitamente.

