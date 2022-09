En la Rural: Sánchez anunció la posibilidad de estudiar medicina en Tres Arroyos

El intendente Carlos Sánchez dejó inaugurada la 165 Exposición de la Sociedad Rural, y en un discurso en el que relevó su acción de gobierno, anunció la posibilidad de estudiar la carrera de Medicina en Tres Arroyos.

Sánchez hizo hincapié en el trabajo conjunto del municipio con las instituciones del distrito y mencionó en un aparte refiriéndose a la salud, que “hay gente de Rotary juntando unos fondos para poder hacer una sala de residentes en nuestro Hospital, con un objetivo de poder instalar la carrera de Medicina”.

El jefe comunal resaltó la importancia de poder brindar los estudios universitarios a través de CRESTA una vez más, que impiden la migración de jóvenes hacia otros destinos e incluso resaltó que “algunos están volviendo” a la vez que destacó que ya hay 800 profesionales recibidos y unos 1000 alumnos cursando en la actualidad. “Esto es fundamental para lograr el crecimiento necesario”, dijo.

Abordó temas vinculados al desarrollo económico del distrito, resaltando al Parque Industrial, con 98 empresas que funcionan actualmente y dan empleo a unos 2000 tresarroyenses, y la posibilidad de industrializar el 50% de la producción del distrito.

Habló asimismo de la labor en seguridad en el campo y el trabajo conjunto con la Sociedad Rural en tal sentido, y mencionó la reciente inauguración del taller para el mantenimiento de los móviles del CPR, y la labor integrada con el Ente Vial Descentralizado por los caminos rurales.

“Tres Arroyos no es ajeno a la problemática general pero tenemos estas manos, y trabajando unidos con cada fuerza viva, cada proyecto llegara a buen término; muchas veces uno escucha que no hay planificación ni proyectos a futuro, pero cada uno sabe bien que los logros no siempre son milagrosos, se requiere mucho esfuerzo, sacrificio y perseverancia, como vemos por ejemplo hoy en esta exposición, y podemos decir orgullosos que logramos el trabajo conjunto y logremos el crecimiento y prosperidad que tanto soñamos. Este es el camino, la unión la solidaridad y la colaboración de todos estamos para seguir proyectando acciones: unidos, sigamos trabajando por los jóvenes de nuestro distrito”, concluyó.

