En La Virgencita, Martin Testa pescó una “Negra” y es el nuevo líder de la general
Con 5703 cañas inscriptas, la pesca comienza a ser masiva. Llegó un cambio importante, en el primer puesto: Martin Testa, con una Corvina Negra de 2.323 kg, es el nuevo líder de la general a 4 horas de iniciado el concurso gigante.
En lo que respecta a la “Variada”, Marco Zappacosta sigue liderando esa tabla con el Chucho de 3.040 kg.
Así está la clasificación general:
1 Testa, Martin -Balcarce- Corvina Negra de 2.323 kg
2 Olivetto, Mario -Tres Arroyos- Corvina Negra de 2.107 kg
3 Robledo, Sebastián -Lobería- Corvina Rubia de 2.467 kg
4 Silva, Alberto -Tres Arroyos- Corvina Rubia de 2.044 kg
5. Martínez, Federico -Tres Arroyos- Corvina Rubia de 2.027 kg
5 Vaquero, Guillermo -Tandil- Corvina Rubia de 1.790 kg
6 Vaccarino, Marcos -Punta Alta- Corvina Rubia de 1.785 kg
7 Kolesnik, Nicolas -Punta Alta- Corvina Rubia de 1.671 kg
8 Almaraz, Guillermo -Necochea- Corvina Rubia de 1.634 kg
9 Vera Verón, Nazareno -Tres Arroyos- Corvina Rubia de 1.508 kg
Clasificación “Variada”:
1 Zappacosta Marco -Bahia Blanca- Chucho de 3.040 kg