7 febrero, 2026

En La Virgencita, Martin Testa pescó una “Negra” y es el nuevo líder de la general

Con 5703 cañas inscriptas, la pesca comienza a ser masiva. Llegó un cambio importante, en el primer puesto: Martin Testa, con una Corvina Negra de 2.323 kg, es el nuevo líder de la general a 4 horas de iniciado el concurso gigante.

En lo que respecta a la “Variada”, Marco Zappacosta sigue liderando esa tabla con el Chucho de 3.040 kg.

Así está la clasificación general:

1 Testa, Martin -Balcarce- Corvina Negra de 2.323 kg

2 Olivetto, Mario -Tres Arroyos- Corvina Negra de 2.107 kg

3 Robledo, Sebastián -Lobería- Corvina Rubia de 2.467 kg

4 Silva, Alberto -Tres Arroyos- Corvina Rubia de 2.044 kg

5. Martínez, Federico -Tres Arroyos- Corvina Rubia de 2.027 kg

5 Vaquero, Guillermo -Tandil- Corvina Rubia de 1.790 kg

6 Vaccarino, Marcos -Punta Alta- Corvina Rubia de 1.785 kg

7 Kolesnik, Nicolas -Punta Alta- Corvina Rubia de 1.671 kg

8 Almaraz, Guillermo -Necochea- Corvina Rubia de 1.634 kg

9 Vera Verón, Nazareno -Tres Arroyos- Corvina Rubia de 1.508 kg

Clasificación “Variada”:

1 Zappacosta Marco -Bahia Blanca- Chucho de 3.040 kg