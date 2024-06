En libertad condicional: Brian Politano estudia Derecho y busca trabajo (video)

6 junio, 2024

El tresarroyense Brian Emanuel Politano, de 31 años, estuvo alojado en el penal de Saavedra y desde 2022 ya aprobó 33 materias de la carrera de Derecho. Ingresó a la cárcel en septiembre de 2021 con una pena por venta de estupefacientes y tras obtener la libertad condicional está buscando trabajo para continuar estudiando en Bahía Blanca y darle otro rumbo a su vida.

De visita en LU 24, contó que “desde el 24 de mayo estoy en libertad condicional. Yo me desempeñaba como tatuador y cometí el error de mezclar el trabajo con las drogas”.

“Cuando llegué al penal no estaba el cupo abierto a Abogacía y tuve que esperar hasta marzo de 2022. Me anoté, empecé a cursar y en 28 meses di 33 materias”, indicó. En ese sentido, explicó que “las preparo libre en aproximadamente 40 días, me presento a rendir y voy cursando a la par de los chicos que están en la universidad. Así voy adelantando la carrera”.

Recordó que “terminé la Secundaria e intenté estudiar en el CRESTA, pero por problemas personales, trabajo y un montón de cosas no pude seguir. No me iba bien y además no estaba enfocado totalmente”.

“La madurez de una persona se va forjando a través de la vida y fue un golpe que me dio. La actualidad que estaba viviendo no daba para más y tuve que pegar el volantazo, entonces me dediqué a estudiar porque desde el primer momento quería salir. Yo estaba condenado a 4 años por tenencia con fines de comercialización”, manifestó.

“Desde el primer día empecé a trabajar: estaba de parquero, pasé al sector de arte y talleres, con una mano que me dio el jefe Diego Arias, y de ahí directamente me enfoqué en la Universidad”, agregó.

“Yo soy tatuador, aunque sé que el camino no es por ahí. La actualidad económica y social no me va a dejar prosperar con mi profesión, no la menosprecio, pero aspiro a algo mejor”, aseveró.

La carrera la ofrece la Universidad Nacional del Sur (UNS) bajo la modalidad a distancia. Se encuentra vigente un acuerdo con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, conducido por Juan Martín Mena, que permite garantizar el acceso a carreras de grado a las personas privadas de la libertad.

“Soy la cara visible de un grupo, estoy avanzado, pero no soy el único. Hay diez que se están por recibir y ya se han recibido dos, uno es de público conocimiento, Nicolás Avots, y hay otro compañero más”, dijo.

Brian es tutor educativo de la UNS y da clases en las unidades 19 y 4 a través de Zoom. “La educación, más allá del contexto, te hace crecer y te abre puertas. Está en uno saberlo aprovechar o no. Estoy buscando trabajo, tratando de mejorar día a día y ya me he puesto en contacto con el Secretario de Desarrollo Social y el secretario del Intendente”, expresó.

Sobre cómo lo recibió la sociedad, afirmó que “no me rechazan”.

“A mi me imputaban de dos delitos: tenencia con fines de comercialización, porque cuando me hacen el allanamiento efectivamente me encuentran dos plantines y seis frascos de marihuana, y comercialización. En el momento que me juzgan me dejan libre de culpa y cargo de la comercialización, no de la tenencia”, sostuvo.

“Los fines de comercialización lo prueban a través de un mensaje de texto en el que digo que por ahí vendía uno en primavera y el delito está ahí. Está muy cuestionado el inciso de la ley porque la venta no está concretada, aunque asumí la culpabilidad y firmé un abreviado por cuatro años”, añadió.

Brian cumplirá la condena en mayo de 2025, es padre y esposo. “Mi señora estuvo ahí luchándola desde afuera y yo desde adentro un poco, pero tampoco podía quedarme acostado, de alguna manera tenía que mejorar, me puse a estudiar y hoy por hoy es mi camino”, aseguró.

“Me quedan 17 materias, de las cuales cinco estoy cursando. Este cuatrimestre lo realizo bajo la misma modalidad porque era muy engorroso cambiar; el que viene se verá, pero tendría que dirigirme a Bahía Blanca para seguir estudiando. Lo importante es poder conseguir un trabajo en este tiempo para solventar los viajes. No me interesaría que me den un plan o una ayuda sin yo podérmelo ganar. Quiero un trabajo para continuar formándome y seguir por este camino”, subrayó.

Finalmente, agradeció “todos los comentarios positivos en la nota de LU 24 subida a Facebook que pude ver una vez que salí porque en el penal no tenía acceso a redes sociales”.

Volver