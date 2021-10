En lo que se calificó como “un día histórico”, Policoop se hace cargo de las emergencias de PAMI

28 octubre, 2021 Leido: 147

Facundo Elgart, por PAMI, y Pablo Escudero, de Policoop, anunciaron hoy que la cooperativa de salud se hará cargo de emergencias y traslados a los afiliados a la obra social.

El titular de la agencia local de PAMI hizo una referencia, antes de encabezar su encuentro con la prensa, al fallecimiento de Roberto Pissani y envió condolencias a su familia, tras lo cual agradeció a Luana Volnovich, directora ejecutiva de PAMI nacional, y a Alvaro Díaz, de la UGL Bahía Blanca, e incluso reconoció “con sus errores y aciertos a la prestadora anterior”. “Pero nosotros venimos a reivindicar los derechos de los trabajadores y qué mejor que delegar una responsabilidad como la vida de nuestros afiliados a una empresa recuperada por sus trabajadores como es Policoop. Esto no fue sencillo, hace un año y siete meses que ingresé a PAMI y empecé a intentar resolver los problemas en nuestra agencia, entre los que están la emergencia y los traslados, algo generalizado en distintos lugares del país, pero estamos empezando a saldar esta deuda”, sostuvo Elgart.

Este convenio, aseguró el delegado de PAMI, es inédito en el sentido de que se da entre una agencia y una prestadora locales. “No es lo habitual, como tampoco es un hecho menor que sea una empresa recuperada. Hubo muchas gestiones para lograrlo. De hecho el acuerdo anterior fue de PAMI con una prestadora a nivel nacional, que en muchos lugares donde se instaló hasta sin ambulancias, no cumplió con el servicio”, indicó.

“Desde el 1 de noviembre comienza el cambio de prestación, a partir del llamado a un número de emergencia, y el resto de los traslados y derivaciones por parte del Hospital y la Clínica no habrá ningún cambio, se seguirá trabajando de la misma manera pero a través de una nueva prestadora. La gente tendrá que llamar a Policoop en lugar de a Vittal”, completó Elgart.

Pablo Escudero, quien se sumó a la expresión de pesar por la muerte de Roberto Pissani, describió los pasos previos a este acuerdo para el cual “se gestionó mucho, con Bahía Blanca, con la Comisión de Salud, mientras nosotros nos ocupábamos de resolver las emergencias de la gente que nos llamaba. Y después se avanzó con PAMI nacional, con el apoyo del INAES, sobre todo porque nosotros llevamos 27 años trabajando en emergencias médicas y por eso nuestra propuesta es creíble”.

“Para los abuelos sin duda será motivo de emoción tener un teléfono local con alguien que los atienda las 24 horas, un grupo médico que se armó, la alta complejidad y una diagramación lógica en la atención de emergencias con calidad de prestaciones que está haciendo falta”, consideró Escudero.

El presidente de la cooperativa de salud destacó además que los ingresos que obtendrán por las cápitas de PAMI permitirán “mejorar en aparatología, incorporar más familias a trabajar y no dejar nunca de invertir hasta llegar a la internación. Desde Nación estamos esperando ese apoyo económico para dar la puntada final”.

También agradeció el apoyo de diversas instituciones, como el Centro de Jubilados y los sindicatos, y del banco Credicoop.

Funcionamiento

Las emergencias para afiliados a PAMI se recibirán a través del teléfono 431222 las 24 horas, con los números alternativos 2983608080 y 2983410777. “También habrá un teléfono para reclamos y sugerencias, que podrán realizarse y serán recibidas por parte de gente de Policoop. Lo que nosotros queremos es trabajar y dar soluciones”, completó Escudero.

