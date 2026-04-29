En LU 24: Alumnos de la Escuela 5 presentaron una versión del tema “Los Tres Arroyos” (video)

29 abril, 2026 31

Alumnos del 6º año de la Escuela Nº5 compartieron en nuestros estudios una versión de la canción “Los Tres Arroyos” de Héctor Esteban País. La producción se realizó en el estudio de grabación del Centro Cultural.

Los jóvenes relataron el proceso de ensayo con flautas melódicas y la emoción de escuchar sus voces registradas, destacando además el trabajo de investigación que realizaron junto a sus maestras de grado, sobre la historia de la ciudad para darle mayor sentido a su interpretación.

Anunciaron que pronto articularán proyectos con alumnos de primer grado de su escuela y la semana próxima realizarán una presentación en la Plaza España, donde compartirán su música con todos los vecinos.

Los alumnos estuvieron acompañados por su profesor de música Hernán Lupardo y dos maestras de grado.

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