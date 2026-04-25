En LU 24, Cata Ruiz Baliña anticipó su show de este sábado

25 abril, 2026 0

Catalina Ruiz Baliña se presentará este sábado en el marco de los festejos por el 142º aniversario de Tres Arroyos con entrada libre y gratuita.

A las 18:30 subirá al Escenario Mayor Juan Pesalaccia y de visita en LU 24 anticipó cómo será su show.

“Voy a cantar cumbia”, dijo la pequeña de 11 años, quien nos deleitó con su dulce voz al interpretar temas de su repertorio.

Asimismo, Cata contó que toma clases con Isa Binetti y reveló que aguarda para participar del programa televisivo “Es mi sueño” que conduce Guido Kaczka en Canal 13.

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