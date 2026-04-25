En LU 24, Cata Ruiz Baliña anticipó su show de este sábado
Catalina Ruiz Baliña se presentará este sábado en el marco de los festejos por el 142º aniversario de Tres Arroyos con entrada libre y gratuita.
A las 18:30 subirá al Escenario Mayor Juan Pesalaccia y de visita en LU 24 anticipó cómo será su show.
“Voy a cantar cumbia”, dijo la pequeña de 11 años, quien nos deleitó con su dulce voz al interpretar temas de su repertorio.
Asimismo, Cata contó que toma clases con Isa Binetti y reveló que aguarda para participar del programa televisivo “Es mi sueño” que conduce Guido Kaczka en Canal 13.