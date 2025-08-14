En LU 24: Liébana, Fernández y Segovia, al Consejo Escolar por Fuerza Patria

En los estudios de LU 24 los candidatos a consejeros escolares por Fuerza Patria, Facundo Liébana, Vanesa Fernández y “Peco” Segovia, hablaron sobre las expectativas y propuestas hacia las elecciones del 7 de septiembre.

Inicialmente, Facundo Liébana habló sobre el comienzo de la campaña, a la que calificó como “corta” y dijo “esta es más puntual, más específico con la premisa de preguntarle a la gente, ver las inquietudes y dar una respuesta, al saber qué es lo que pasa, en las escuelas, en las instituciones: una cosa es el llamado de algún dirigente, pero va más allá de una foto, tenemos que estar”.

Vanesa Fernández dijo “soy actriz y profesora de teatro, docente, y vengo de una familia política, siempre en mi casa la política pero yo no me dediqué, siempre desde el arte y la cultura, con la educación como dar oportunidades a los chicos y las chicas, eso me apasiona y creo que es una manera: yo me acerco ante la propuesta porque yo me acerco como cualquier ciudadana a ver la gestión de Pablo Garate, y empecé a ver muchas cosas que se están haciendo, como la aparición de las combis, las que pudimos usar el año pasado, me fui interiorizando y hace un tiempo atrás se me hace esta propuesta, y me ganó el “bichito” de seguir aprendiendo y me dije porqué no, desde otro rol, desde otro lugar, apoyando la gestión y acá estoy, con muchas ganas”.

“Peco Segovia resaltó “el trabajo en equipo, en escuchar, y desde ese lugar vamos, hay diferentes necesidades y en nuestras recorridas vemos que la mano viene por ahí, y que los ejes están planteado en el acercamiento de los consejeros, sobre infraestructura, alimentación y sobre todo en estar presentes”.

Liébana, quien actualmente es director de Deportes de la comuna, explicó que “la política es el hacer, el gestionar, y sabíamos que se venían tiempos complicados cuando arrancamos la gestión porque no teníamos la misma línea política que Nación, y que iba a ser un gobierno de gestión propia, sin esperar mucho de arriba, y no esperar que bajen las cosas, tratamos de articular con todos, con las instituciones, con los deportistas”. “El año pasado tuvimos un apoyo importante de Provincia y este año es una situación mas complicada, esto va a seguir siendo así, por lo que vamos a gestionar en lo que refiere al Consejo Escolar”. Somos parte de un equipo de trabajo, yo hace dos años y pico que estamos a disposición de lo que me pida el jefe de gabinete y el intendente, hoy me pidieron ir al Consejo Escolar y aceptamos, no es solo testimonial”.

Vanesa Fernández explicó que “tuve el pleno apoyo de mi familia, se pusieron super felices, con el apoyo de mi marido y de mis hijos: me dieron todo el apoyo para lo que emprenda, lo que es muy importante, las expectativas son muchas, venimos recorriendo la calle, la recepción es muy buena, muy positiva y en caso de llegar, de poder estar, saber que podemos ser un puente; no soy ni voy a ser ni mas ni menos que los que estén en el aula, de hecho en las escuelas se enteraron de mi candidatura, me decían “acordate de nosotros” y por supuesto lo voy a hacer en la medida lo que se pueda”.

Segovia remarcó líneas de futura gestión, citando que “hay temas pensados como “el deporte va a ala escuela”, lo que resume lo que estamos hablando, tenemos que estar al servicio y a la altura de las circunstancias para que se generen situaciones más allá de los nenes que estén esperando la comida”.

En el mensaje final , dijeron que “hay cierto desencanto en general, pero queremos decirle a la ciudadanía que vayan a votar, que se acerquen, que se comprometan porque es un paso fundamental; hubo cambios en el padrón por lo que les decimos también que nos consulten, o consulten en el partido; a nosotros nos van a ver en la calle y nos van a seguir viendo, todo el tiempo estamos atendiendo a la gente”.

