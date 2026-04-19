En medio de la guerra, Milei cantó “Libre” de Nino Bravo en Israel

19 abril, 2026 142

El presidente de la Nación, Javier Milei, cantó el tema “Libre” de Nino Bravo, en una pregrabación de la ceremonia del Día de la Independencia de Israel.

Luego de una reunión con su par israelí, Benjamín Netanyahu, a quien le ratificó su apoyo en la guerra contra Irán, Milei se subió al escenario para entonar la canción de Nino Bravo.

Además, el presidente reiteró sus intenciones de trasladar la embajada a Jerusalén y firmó una serie de documentos para profundizar la relación con el país hebreo.

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