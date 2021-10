En modo campaña sesionó el Concejo Deliberante

7 octubre, 2021 Leido: 51

El Concejo Deliberante de Tres Arroyos llevó a cabo la primera sesión ordinaria del mes, este jueves desde las 14:30, luego de la asunción de la vecinalista Paula Di Stéfano, donde dio tratamiento al Orden del Día, basado fundamentalmente en proyectos de comunicación dirigidos al Ejecutivo por parte de los bloques opositores, que avalaron no obstante el pedido de prórroga de presentación hasta el 13 de diciembre del Presupuesto 2022.

También aprobaron – por mayoría con la abstención del bloque de Todos la licitación del buffet del Polideportivo -; unánimemente, la renovación del contrato de alquiler con la Suprema Corte de Justicia de la Provincia del inmueble de calle 25 de Mayo 162, oficinas ocupadas por el Juzgado Correccional y otros organismos judiciales.

Luego hubo una verdadera andanada de reclamos desde el Bloque de Todos hacia el Ejecutivo municipal, en los que el peronismo insistió en la falta de información necesaria para poder funcionar, en diversos ámbitos, tales como la Comisión de Seguimiento del Presupuesto Participativo, el llamado a reunión al Consejo Municipal de Tierras, o el informe de los derechos por Plusvalía desde el 2016 al primer semestre del año en curso.

Cruces por la 52ª Fiesta Provincial del Trigo

El pedido-realizado una vez más desde el bloque justicialista-del envío de los gastos de la 52ª. edición de la Fiesta Provincial del Trigo, generó un cruce entre la concejala vecinalista Claudia Cittadino y el peronista Garate, en el que Cittadino destacó la significación de la Fiesta para toda la comunidad: “es una fiesta en la que nos cruzamos todos, y este año tuvo que ser virtual, por la pandemia, pero se hizo para acompañar a los vecinos en el peor momento”, dijo la concejala.

Cittadino resaltó la realización de la Mesa Redonda, “un hecho histórico –dijo- en el que se contó con la presencia del Ministro provincial Javier Rodríguez y el Ministro nacional Basterra, además de la entrega de la Espiga de Oro, el reconocimiento a la maestra y peón rural y los espectáculos de artistas que grabaron previamente en la Dirección de Cultura; se montó por primera vez un estudio de televisión en los camarines del Escenario Mayor y los conductores fueron Raúl Guevara y Sofía Rodríguez”, sostuvo.

Finalmente, alegó que “están cargados todos los datos en el RAFAM y además el Tribunal de Cuentas determina que no existe obligatoriedad de entrega de documentación”.

Garate coincidió “en parte del relato de la concejala Cittadino sobre lo que es la Fiesta del Trigo”, y agregó: “pero siempre fue compleja la entrega de la información, incluso en años anteriores, un concejal radical, el Doctor Alí, dijo que los informes que llegaban eran “cuentas chacareras”.

Lo que nos entregó el concejal Santarén en su momento, le agradezco que lo hay hecho llegar, muy amablemente, pero fue en hoja sin membrete y sin firma; por lo que son “cuentas chacareras”. Hay un derecho al acceso a la información pública, no solo para los 18 concejales sino para todo el mundo y si no se informa se generan dudas, no sólo en el caso de la Fiesta del Trigo”, agregó, englobando la justificación de los reclamos del bloque que preside. Finalmente se aprobó por mayoría, con el voto negativo del MV.

Otra vez el RAFAM

En un nuevo tire y afloje, en otro punto del tratamiento de expedientes, Tatiana Lescano trajo al recinto el añejo reclamo de acceso al RAFAM, y puso en duda la resolución del Tribunal de Cuentas de no tener obligación de informar, ya que no lo encuentran en el digesto en línea.

Ante el pedido del Tribunal de Cuentas a la presidencia del cuerpo, Werner Nickel dijo que a pedido del organismo provincial, él les pidió información a los bloques, la que aún no ha sido remitida, a lo que Lescano comprometió el envío, ya que dijo que se encuentran trabajando junto al Secretario del bloque para formalizarlo.

Juntos por el Cambio también pidió información

Luego fue el turno de los pedidos de informe por parte de Juntos por el Cambio, quienes reclamaron solucionar inconvenientes surgidos en algunos centros de atención primaria de la salud. También solicitaron efectuar en el predio donde funciona la Feria Madre Tierra un mantenimiento adecuado en el acceso al mismo y en el sector de juegos, solicitaron se proceda a la limpieza de basura acumulada en calle Rodríguez Peña del 1600 al 2000 y pidieron señalización en la obra de Avenida Ameghino al 1400.

Fuera del Orden del Día, el Bloque de Todos pidió informes sobre una fiesta de dos días a desarrollarse al aire libre, este fin de semana en la ciudad.

Volver