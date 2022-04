En modo de protesta, una concejal quiaqueña se disfrazó de perro (video)

26 abril, 2022 Leido: 157

La concejal Felisa Nieve, del Partido Quiaqueño, en modo de protesta y apoyo al grupo proteccionista de la ciudad fronteriza, asistió a la sesión del Concejo Deliberante disfrazada de perro.

En diálogo con el medio Chavito Comunica La Quiaca, Nieve indicó: “Es una forma de adherirme al abrazo simbólico que van a hacer los proteccionistas el día 30 de abril y también en adhesión al 29 de abril que es el día del animal”.

Luego continuó: “Esta acción es pensando en no abandonar la lucha y en seguir acompañando a los proteccionistas para lograr esto que tanto le hace falta a La Quiaca y a nuestros peluditos que están abandonados y no es culpa de ellos sino del ser humano”.

Con su asistencia llamativa al Concejo, Nieve exhibió un cartel con la frase “Más vale perro castrado que cien vagando” y dijo “son seres vivos que necesitan de cuidado y atención y ésta es mi forma de apoyar a los proteccionistas de la banca que represento”.

Proyecto de ‘castración masiva de animales’ encajonado

En este sentido, cabe recordar que el pasado mes de febrero, en La Quiaca, un grupo de proteccionista presentó un proyecto con el objetivo de alcanzar la castración masiva debido a la superpoblación de perros y gatos, pero ediles consideraron que la inversión es elevada para la comuna.

Al respecto, la Concejal indicó: “El proyecto ya se encajonó, ya se dijo en parlamentaria que esto no se habla más y que va a aquedar en el olvido. Entonces de esta forma queremos hacer ver que La Quiaca necesita que este proyecto sea tratado alguna vez. Creo que ya no vamos a tener la posibilidad de presentarlo en este año, pero será para el próximo”.

Además explicó: “Los proteccionistas hicieron toda una investigación de lo que significa el gasto de la castración y se podía haber charlado mucho más de esto, pero los pares detallan que es muy alto el presupuesto, que no desean gastar tanto”.

Fuente: Somos Jujuy.

Volver