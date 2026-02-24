En Monte Hermoso, finalizó la pavimentación de la Cuenca Río Atuel

Con el asfalto de seis calles que integran la zona puntualmente denominada “Cuenca de desagües pluviales Río Atuel”, cuyo caudal de lluvias confluyen a la cámara de bombeo ubicada junto al Centro de Desarrollo Infantil “Evita”, finalizó la nueva obra financiada a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires que significó una inversión de más de 310 millones de pesos.

Las cuadras intervenidas fueron Formosa y Vittorio Luzuriaga, entre Felipe Deluster y Pablo Pandeles; Pablo Pandeles, entre Luzuriaga y Río Atuel y calle Río Atuel, entre Av. Gral. San Martín y Deluster.

La pavimentación resuelve varias problemáticas en el sector, entre ellas el deterioro de las calles por erosión sobre todo ante las lluvias y el consecuente arrastre de suelo compuesto por tosca vial, arena y piedras, generando saturación y obstrucción de cañerías y roturas de bombas de impulsión.

La obra permite reducir el mantenimiento de esas cuadras y avanzar hacia el completamiento y conexión con el resto de las calles pavimentadas; además de permitir a los frentistas realizar veredas y accesos vehiculares.

La Cuenca Río Atuel es la que permite la impulsión de aguas de lluvia a unos 400 metros hacia el norte de la ciudad, sector bajo y no intervenido, que actúa como reserva acuífera siendo un área donde se establecen gran parte de los pozos de extracción para la recarga del tanque cisterna municipal de un millón de litros que luego se distribuye a la red pública.

