En Monte Hermoso siguen los controles y no está permitido “ir a ver la casa”

A casi dos meses de que tomaran la decisión de cerrar el acceso a todo aquel que no acredite residencia estable, los municipios turísticos de la región -como Monte Hermoso, Tornquist y Coronel Rosales- siguen mostrándose reacios a flexibilizar la medida y permitir las habituales escapadas para “ver cómo está la casa”, tal como se habilitó en estos días en Claromecó.

El debate -que abonan los reclamos y pedidos de miles de contribuyentes- se reavivó esta semana, luego de que Coronel Rosales anunciara que permitirá la llegada a Pehuen Co de quienes tienen allí su segunda residencia.

La noticia generó una enorme expectativa inicial, que luego decayó cuando las propias autoridades rosaleñas detallaron bajo qué condiciones se podrán realizar las escapadas.

En principio, los interesados debían inscribirse en un registro que apenas estuvo abierto por 5 días (entre el lunes 4 y el viernes 8).

A partir de allí -se indicó- la comuna determinará el día en que podrá viajar cada anotado. En esa jornada estarán obligados a ingresar por el puesto policial de la ruta 3 entre las 9 y 10 de la mañana, y a salir entre las 11 y 12; es decir, no podrán estar en Pehuen Co más que un par de horas.

Quienes no residan en Rosales la tendrán aún más difícil: además de cumplir los requisitos indicados, deberán contar con “certificados habilitantes de circulación” emitidos por el gobierno nacional.

En Tornquist y Monte Hermoso, en tanto, el acceso de los propietarios no residentes directamente sigue vedado.

“Habíamos determinado que hasta el 15 de mayo no íbamos a dejar entrar a nadie que no viva aquí, y ahora ese plazo se trasladó al 31 del mes. No queremos perjudicar a nadie. Es simplemente una medida de protección, de cuidado de nuestra gente”, enfatizó el intendente montehermoseño Alejandro Dichiara.

