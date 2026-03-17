En Monte Hermoso, también suspendieron las clases de la mañana

17 marzo, 2026 0

Desde la Jefatura Distrital de Educación de Monte Hermoso, se informa a toda la comunidad educativa que, debido a las intensas precipitaciones y al estado de intransitabilidad de las calles que dificultan el acceso seguro a las instituciones, se ha determinado la suspensión de actividades presenciales durante el Turno Mañana.

Esta medida tiene como objetivo prioritario garantizar la seguridad y el cuidado de nuestros alumnos, personal docente y no docente.

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