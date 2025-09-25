En nuestra ciudad: Celebraron el Día de la Virgen del Rosario de San Nicolás (video)

25 septiembre, 2025 46

Un grupo de fieles se dio cita en la Plaza San Martín en nuestra ciudad para celebrar el Día de la Virgen del Rosario de San Nicolás. También, según manifestaron, “se puso en sus manos la situación que atraviesan algunas familias tresarroyenses”.

Virgen de San Nicolás: cuál es su historia

El caso de la Virgen de San Nicolás, que apareció ante una mujer llamada Gladys Motta, una habitante de San Nicolás de los Arroyos, y todo comenzó el 25 de septiembre de 1983, mientras rezaba un rosario en su habitación. En aquel entonces, se le presentó la Virgen, vestida de azul, con el niño en brazos y un rosario en su mano. Esta aparición concluyó con un gesto en el que acercó el rosario, y fue la primera de una serie de varias manifestaciones.

Gladys explicó que nunca había tenido experiencias de este tipo y que esta era la primera vez que experimentaba algo así. Además, contó que, antes de la aparición, se iluminó el rosario que tenía colgado en su habitación. A partir de esa primera manifestación, la Virgen se le presentó en una serie de oportunidades que dejó especificadas en un testimonio escrito.

El reconocimiento oficial de las apariciones de la Virgen de San Nicolás

El reconocimiento oficial de estos hechos por parte de la Iglesia llegó recién el 22 de mayo de 2016 a través de un decreto firmado por Monseñor Héctor Cardelli, obispo de San Nicolás. A pesar de esto, la difusión y la importancia dentro de la fe católica existía desde mucho antes.



Volver