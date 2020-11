“En nuestros corazones vas a seguir estando”: hinchas despidieron a Maradona

26 noviembre, 2020

Un grupo de hinchas tresarroyenses rindieron hoy tributo a Diego Armando Maradona reuniéndose en la plaza San Martín, a donde concurrieron con velas.

El futbolista Ezequiel “Tapón” Morán, quien tuvo la iniciativa, le dijo a LU 24 que el fallecimiento del astro fue “la noticia más triste que cualquier jugador de fútbol o deportista puede sentir”.



“Nosotros nos criamos pateando un penal diciendo que éramos Maradona. Él nos hizo querer este deporte más de lo que uno lo quería, afirmó.

Explicó que la convocatoria fue para darle una despedida y decirle: “te fuiste pero en nuestros corazones vas a seguir estando. Gracias por todo”.

Asimismo, señaló que para las generaciones de los ´80 y ´90 “nuestro máximo ídolo fue Maradona. Y creo que para todos los deportistas porque demostró que a donde había uno con la celeste y blanca siempre estaba presente y esas cosas no se tienen que olvidar”.

“Tapón” participó del encuentro preliminar, que disputaron El Nacional y Villa del Parque, al que jugó el “10” en Tres Arroyos en 1992. Al respecto, recordó que “yo era chico y estaba en Villa. Esa cancha explotaba, no entraba un alma, no me olvido más”.

“Sentí que le arrancaron los gajos a la pelota. Este tipo me dio la posibilidad de soñar o por lo menos entender que quería al fútbol. Es el mejor de todos”, aseguró.

“Le estamos diciendo adiós al tipo que cambió la vida de muchos y desde este lugar poder rendirle homenaje al deportista más grande que tuvo el mundo”, concluyó.

