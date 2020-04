En Olavarría es obligatorio usar mascarilla de tela o barbijo

A través del Decreto N° 1021/20 el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, decretó que todas las personas que habitan temporal o permanentemente el partido olavarriense deben usar obligatoriamente en la totalidad de los entornos públicos barbijo no quirúrgico o mascarilla de tela.



El mencionado decreto se realizó por la propagación acelerada de la pandemia del Coronavirus Covid-19 a nivel mundial, por nuevas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por lo informado por el Comité de Crisis Municipal.

El objetivo de este uso es de disminuir la propagación de virus y ayudar a evitar que las personas que podrían tenerlo y no saberlo transmitan el virus a los demás.

Asimismo, la Secretaría de Gobierno indicó que sin barbijo o mascarillas los vecinos no podrán utilizar el sistema de transporte público de la ciudad.

En este sentido, la Secretaría de Salud del Gobierno Municipal informó que las cubiertas de tela para la cara elaboradas con artículos de uso doméstico o hecho en casa con materiales de bajo costo pueden usarse como una medida de salud pública voluntaria adicional. Incluso se puede usar bufandas, o cualquier otro textil que cubriera la nariz y la boca.

Las cubiertas de tela para la cara recomendadas no son las mascarillas quirúrgicas ni los respiradores n-95, que son suministros esenciales y se deben seguir reservando para los trabajadores de la atención médica y otros miembros del personal médico de respuesta.

