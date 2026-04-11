En Olavarría: los más rápidos Baracco, Baños, Reynosa y Pérez

11 abril, 2026 0

En el Autódromo Sudamericano “Hermanos Emiliozzi” se llevaron a cabo las pruebas clasificatorias de cara a la segunda fecha de los campeonatos del Automovilismo Regional para las categorías Mar y Sierras A, Mar y Sierras B (con invitados), TC del 40 y Minicross que se corren este domingo.

En Mar y Sierras A el más rápido fue el piloto de General Lamadrid Matías Baños, seguido de Federico Álvarez y Matías Álvarez, mientras que de Tres Arroyos Daniel Fernández no registro tiempo quedo 17º.

En Mar y Sierras B que corre con pilotos invitados el binomio Leonel Reynosa – Fabrizio Girado fueron los más rápidos, seguidos de Marcelo Vidal – Nicolas Villamayor, terceros Matías Erpelding – Emanuel Pérez Bravo, cuartos Federico Pedone – Matías Álvarez, quintos Gonzalo Belio Fauret – Rodolfo Aldasoro, sextos Damián Daza – Felipe Yané y novenos Joaquín Haedo – Guillermo Yané.

En Minicross el más veloz fue el piloto de Ochandio Juan Cruz Baracco, segundo Nicolas Cernuda y tercero el tresarroyense Matías Pereyra, el orensano Emilio Pedone 7º, Felipe Yané 11, Rodolfo Diez D’ Onofrio 12 Juan Gancedo 23º y Alejandro Roldán 25º.

En TC del 40, con solo 6 autos clasificó primero el piloto de General Lamadrid Alfredo Pérez, segundo Guillermo Ruppell, tercero Luciano Gallardo .

Este domingo desde las 9:30 Super 5, series, semifinales y finales.

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