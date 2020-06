En PACMA aseguran que el temporal del sábado no provocó daños, aunque sí el viento de días anteriores

Nino Tenaglia es integrante de la comisión de PACMA, y esta mañana aseguró que si bien el fenómeno meteorológico del sábado fue importante, en el refugio por suerte no se registraron inconvenientes, como sí aconteció días anteriores donde el fuerte viento ocasionó la voladura de chapas de dos caniles.

“Si bien se volaron algunas medias sombras este sábado, no tuvimos los daños del fin de semana anterior, que sí provocaron la voladura de chapas de dos caniles. Desde la Dirección de Bromatología, nos ayudaron y el martes personal del Área de Paseos Públicos, comenzó a trabajar; asique el sábado pudieron darle el bienestar a los perritos que estaban allí”.

Remarcó que ahora hay unos 300 perritos en el Refugio de Pacma; “por suerte con el proyecto Rotas Cadenas, no tenemos el problema del año pasado, estamos más aliviados porque no están en el agua”.

“Somos conscientes que todas las instituciones estamos pasando una situación difícil; la gente a pesar de todo siempre nos brinda colaboración por lo menos en alimento, veterinaria y el sueldo del personal afectado. Trabajamos entre todos para salir adelante”, dijo.

Según indicó, en el facebook de PACMA “están todas las actividades que se realizan para juntar fondos. Se hace todo por Mercado Pago o CBU por lo que todo es transparente”, recalcó.

