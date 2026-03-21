En Pigüé: Bustos, Campos, González y Waldbillig los más rápidos

21 marzo, 2026 59

En el Autódromo Pigüense se realizaron las pruebas clasificatorias de cara a la competencia de este domingo para las categorías del Automovilismo Regional Mar y Sierras A, Mar y Sierras B, Minicross y TC del 40 con 77 autos en el sector de boxes En la categoría Minicross el más rápido fue Ramiro Bustos de San Cayetano, mientras que los tresarroyenses quedaron, 6º Matías Pereyra, 17º Rodolfo Diez D’onofrio, 22º Alejandro Roldán, 23º Juan Gancedo y 27º Felipe Yané, no clasificó Emilio Pedone de Orense.

En Mar y Sierras B el más rápido fue el piloto de Oriente Matías Campos, entre los pilotos de Tres Arroyos, 3º Federico Pedone, 5º Gonzalo Belio Fauret, 10º Matías Erpelding y 12º Joaquín Haedo.

En Mar y Sierras A el mas veloz fue el capitalino Diego González, el único representante de Tres Arroyos Daniel Fernández que quedo 7º.

En TC del 40 Pedro Waldbillig de Juan N. Fernández se quedo con la pole, y Alexis Pogorzelsky representando a nuestra ciudad se ubicó 8º.

Este domingo desde las 9,30 hs comienza la actividad con el Super 5, series, semifinales y finales.

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