En Pigüé : Ganaron Álvarez , Reynosa , Bustos , Ruppell y Pérez

14 septiembre, 2025 0

En el autódromo de Pigüé se realizó la sexta fecha del campeonato de las categorías mayores del Automovilismo Regional donde ganaron las finales , el tandilense Matías Álvarez que se acerca al titulo gano en Mar y Sierras A, el chavense Leonel Reynosa gano en Mar y Sierras B, el sancayetanense Ramiro Bustos en Minicross y Guillermo Ruppell en la primera y Alfredo Pérez en la segunda de TC del 40 .

Las principales clasificaciones fueron las siguientes :

Mar y Sierras A

1 Matías Álvarez

2 Manuel García

3 Federico Álvarez

4 Matías Baños

5 Carlos Blanc

Mar y Sierras B

1 Leonel Reynosa

2 Bautista Masson Cura

3 Pablo Tambussa

4 Fabrizio Girado

5 Marcelo Vidal

6 Federico Pedone

Minicross

1 Ramiro Bustos

2 Juan Cruz Baracco

3 Gonzalo Belio Fauret

4 Nicolas Cernuda

5 Agustín Delgado

6 Matías Pereyra

16 Rodolfo Diez D’Onofrio

Tc del 40 Primera Final

1 Guillermo Ruppell

2 Ariel Irigoyen

3 Alfredo Perez

4 Pedro Macerata

5 Alexis Pogorzelsky

Segunda Final

1 Alfredo Pérez

2 Guillermo Ruppell

3 Pedro Macerata

4 Alexis Pogorzelsky

