En Pigüé : Ganaron Álvarez , Reynosa , Bustos , Ruppell y Pérez
En el autódromo de Pigüé se realizó la sexta fecha del campeonato de las categorías mayores del Automovilismo Regional donde ganaron las finales , el tandilense Matías Álvarez que se acerca al titulo gano en Mar y Sierras A, el chavense Leonel Reynosa gano en Mar y Sierras B, el sancayetanense Ramiro Bustos en Minicross y Guillermo Ruppell en la primera y Alfredo Pérez en la segunda de TC del 40 .
Las principales clasificaciones fueron las siguientes :
Mar y Sierras A
1 Matías Álvarez
2 Manuel García
3 Federico Álvarez
4 Matías Baños
5 Carlos Blanc
Mar y Sierras B
1 Leonel Reynosa
2 Bautista Masson Cura
3 Pablo Tambussa
4 Fabrizio Girado
5 Marcelo Vidal
6 Federico Pedone
Minicross
1 Ramiro Bustos
2 Juan Cruz Baracco
3 Gonzalo Belio Fauret
4 Nicolas Cernuda
5 Agustín Delgado
6 Matías Pereyra
16 Rodolfo Diez D’Onofrio
Tc del 40 Primera Final
1 Guillermo Ruppell
2 Ariel Irigoyen
3 Alfredo Perez
4 Pedro Macerata
5 Alexis Pogorzelsky
Segunda Final
1 Alfredo Pérez
2 Guillermo Ruppell
3 Pedro Macerata
4 Alexis Pogorzelsky