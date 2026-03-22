En Pigüé: Ganaron Bustos, Pérez Bravo, Tambussa, Waldbillig y Ruppell

22 marzo, 2026 58

En el Autódromo de Pigüé se realizó la primera carrera del año para las categorías del Automovilismo Regional TC del 40, Minicross, Mar y Sierras A y Mar y Sierras B.

En TC del 40 el ganador de la primera final fue Pedro Waldbillig de Juan N. Fernández, seguido de Alfredo Pérez y Guillermo Rupell donde abandonó Alexis Pogorzesky.

La Segunda Final fue para Guillermo Rupell, segundo fue Alfredo Pérez y tercero Pedro Waldbillig.

En Minicross el ganador de punta a punta fie Ramiro Bustos, seguido de Juan Cruz Baraco y Gustavo Cernuda, los tresarroyenses quedaron: 6º Matías Pereyra, 9º Emilio Pedone, 10º Rodolfo Diez Donofrio, 11 º Felipe Yané, 20º Alejandro Roldán y 26º Juan Gancedo.

En Mar y Sierras A el ganador fue Emanuel Pérez Bravo de Huanguelén, segundo Matias Álvarez y tercero Diego González. El piloto tresarroyense Daniel Fernández resulto 8º.

En Mar y Sierras B el triunfador fue Pablo Tambussa de Juan N: Fernández que gano por primera vez en la categoría, segundo Matías campos, tercero en muy buena tarea Federico Pedone, mientras que los tresarroyenses 6º Gonzalo Belio Fauret, 7º Joaquín Haedo y 10º Matías Erpelding.

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