En Pringles: ganó $125 millones en el Quini 6

28 agosto, 2025 0

Un pringlense es uno de los ganadores del Quini 6 de esta semana. Te tocó en el reparto una bolsa de 125 millones de pesos.

En el último sorteo de la modalidad “Tradicional” del Quini 6 hubo en juego un premio de más de 534 millones de pesos. Los números que salieron en este sorteo fueron el 11, el 8, el 45, el 17, el 10 y el 38. En esta modalidad hubo cuatro ganadores con seis aciertos y se llevan 125 millones de pesos cada uno. Las boletas se jugaron en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, en la localidad de Godoy Cruz, en Mendoza, y en San Miguel y Coronel Pringles, en la provincia de Buenos Aires. (con info de El Orden).

