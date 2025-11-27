En proceso de concretarse la venta de la exfábrica Vizzolini

27 noviembre, 2025 0

En las últimas horas trascendió que estaría a punto de concretarse el cambio de propietarios del edificio que históricamente albergara lo que fue la emblemática fábrica de fideos Vizzolini, sin dudas apellido adherido a la historia de Tres Arroyos.

Vizzolini cambió de dueños en la década del 90 durante el Gobierno de Menem y los últimos propietarios son Molinos Rio de la Plata.

Por estos días hay conversiones firmes para que inversores de Tres Arroyos compren ese codiciado espacio ubicado junto a las vías del ferrocarril, la avda Moreno y la calle Sarmiento.

La definición sería inminente.

