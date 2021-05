En Provincia, la VTV solo para esenciales

25 mayo, 2021 Leido: 230

En virtud de las nuevas medidas sanitarias adoptadas por la Provincia de Buenos Aires en consonancia con el Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el Gobierno Nacional, el Ente Regulador de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), dependiente de la Subsecretaría de Transporte que conduce Alejo Supply, solicitó a las empresas a continuar prestando atención a los denominados esenciales.

Los talleres encargados de la revisión deberán brindar el servicio público para todas aquellas actividades esenciales que contengan el permiso de circulación, como así también al transporte público de pasajeros.

Dicha medida regirá desde el 26 al 29 de mayo, fechas establecidas para las restricciones dispuestas por el gobierno nacional. La extensión o cese de la misma estará sujeta a la situación epidemiológica y nuevos alcances que establezcan las administraciones de la Nación y la Provincia de Buenos Aires.

A su vez, el organismo instó a las empresas concesionarias a reprogramar los turnos concedidos para aquellos vehículos particulares que no se encuentren alcanzados por las excepciones previstas, ni posean habilitación para circular expedida por la APP CuidAr u otra plataforma oficial.

Todos aquellos que no se encuentren en condiciones de realizar la VTV recibirán el turno de reprogramación al mismo correo con el que iniciaron el trámite.

Protocolos para la atención

El Ente Regulador de la VTV recuerda a todos aquellos usuarios que, de acuerdo a los protocolos establecidos para la atención en el marco de la emergencia sanitaria, deberán asistir obligatoriamente con barbijo o tapabocas. A su vez, quien asista al taller no podrá hacerlo con acompañantes, por lo que se permite una persona por vehículo.

En tanto, las concesionarias deberán mantener imperiosamente todas las medidas tendientes a proteger la salud de las trabajadoras y los trabajadores, determinando medidas de higiene, seguridad y de salud en el trabajo.

