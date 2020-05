En Provincia no hacen lugar al pedido de intendentes y hablan de “jugada política”

La ministra de Gobierno respondió al reclamo de los intendentes de Juntos por el Cambio para declarar zona libre de COVID-19 la región comprendida por Tandil, Ayacucho, Azul, Balcarce, Lobería, Olavarría, Rauch y San Cayetano. “Después de la videoconferencia con la exgobernadora Vidal aparecen estos reclamos”, disparó.



Tras el pedido 8 intendentes del interior de la provincia de Buenos Aires, desde el gobierno que comanda Axel Kicillof salieron al cruce de las exigencias. Sucede que ayer, los intendentes de Tandil, Ayacucho, Azul, Balcarce, Lobería, Olavarría, Rauch y San Cayetano solicitaron que la zona sea considerada una región sin circulación interna de Covid-19, y se puedan reiniciar gradualmente las actividades.

La encargada de poner paños fríos al reclamo fue la ministra de Gobierno, Teresa García, quien hasta acusó a los jefes comunales de realizar una “jugada política”. “La mirada epidemiológica y de circulación del virus se hace por distrito. Me parece más que nada una jugada política la de reunir voluntades. Todos tenemos responsabilidades, los intendentes deben asumir la suya y el gobierno provincial también”, apuntó la funcionaria en diálogo con El Eco de Tandil.

En la misma sintonía, García manifestó que “no es la idea del gobierno nacional ni del provincial considerar el territorio por regiones. Habrán visto el caso que apareció en Necochea con un baby shower que tiene aislada a 60 personas o el caso de la planta eólica en Bahía Blanca con 24 personas afectadas. Considerar las regiones territoriales es erróneo solamente por la única voluntad de abrir algunas actividades que desean. Una región no está libre de Covid. Lo hemos visto éstos días en diferentes localidades como Lobos, Castelli, San Antonio de Areco, no hay ninguna región libre”.

En tanto, la ministra aclaró que “estamos todos cansados y agobiados con esto, pero la primera prioridad es cuidar la salud de la población”. Añadió: “estamos entrando en un incremento de casos, no digo que sea el pico, pero en una circulación muy rápida, y no solamente en el conurbano, en todos lados. Esto sucede también en el interior de la Provincia, por eso le pido a los intendentes que reflexionen porque es a la población de su distrito a la que tienen que cuidar”.

Asimismo, la funcionaria remarcó: “Que hoy no haya ningún caso en Tandil o en otros distritos no quiere decir que mañana a la mañana no lo haya. Por eso la Provincia asume la responsabilidad de revisar los protocolos de apertura junto al Ministerio de Salud y dar la autorización”. Agregó: “entiendo que los jefes comunales tienen presión de los centros comerciales y de distintos sectores. Yo sugiero que ingresen a la página del Ministerio de Gobierno, en la solapa “Habilitaciones” y que ahí vean el mapa de la Provincia”.

Por último, García disparó: “hace unos días hubo una videoconferencia de la exgobernadora Vidal con intendentes de Cambiemos. Misteriosamente a partir de ahí empezaron a aparecer estas cosas. Yo la verdad que trato de ser bien pensada, pero realmente me asombra que a partir de eso hayan aparecido estos reclamos. Sobre todo porque la exgobernadora hace una apelación directa a buscar votos. Asombrosa definición en un momento de emergencia como el que estamos viviendo”.

