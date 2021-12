En R1 buscan cubrir la demanda de 0km Renault con atractiva financiación

17 diciembre, 2021 Leido: 147

Guillermo Ferreyra y Lucía Galarza, del concesionario local de Renault, R1, hicieron un balance del año para el sector automotriz y ofrecieron interesantes alternativas de financiación para acceder al 0 km.

“No ha sido fácil, entiendo que les ha pasado lo mismo a todos los rubros, pero seguimos apostando a la financiación y a la entrega de la Alaskan, que es nuestro caballito de batalla. No escapamos ninguno a la situación de no contar con toda la gama de productos, pero a medida que van entrando, tratamos de cumplir con la gente. Tenemos algo de disponibilidad de Alaskan, Logan, Sandero y Sandero Stepway, quizá no para cubrir toda la afluencia de gente, pero intentamos cubrir la demanda”, indicó Ferreyra.

Hay una fuerte apuesta a la financiación porque las tasas son bajas, de manera que hay quienes aprovechan estas facilidades para realizar sus inversiones. “Y también tenemos convenios con empresas que deciden renovar sus flotas”, destacó.

Galarza, por su parte, describió las distintas propuestas en materia de financiación, al señalar que “se ingresa con DNI y se pacta el retiro de la unidad a partir de determinada cantidad de cuotas y una entrega. Además tomamos usados en parte de pago, haciendo un acuerdo llave por llave, que sin duda facilita las operaciones para los clientes”. Se la puede consultar hoy, ya que llegó desde Bahía Blanca, al 2915034330, o acercándose al concesionario.

Volver