En Shopping Tres Arroyos encontrás todo lo necesario para armar el arbolito de Navidad

2 diciembre, 2020 Leido: 23

En Shopping Tres Arroyos, ubicado en Colón 346, ofrecen diferentes opciones para el armado del arbolito de Navidad.

El propietario, Martín “Huevo” Alarcón, dijo por LU 24 que “es una Navidad media atípica porque todo el año estuvimos prácticamente en pandemia, la gente se reservó mucho y con el tema de las no salidas estuvo todo muy austero”.

Anunció que cuentan con los arbolitos típicos y los más modernos que ya vienen armados.

“Ahora se libera medianamente todo y nos encuentra sin saber si vamos a poder festejar o no. El ánimo por ahí no es el festivo de otros años cuando se adornaban las casas, se colocaban las luces. Está todo muy tranquilo pero uno debe tener las opciones necesarias por si la gente decide comprar”, expresó.

En cuanto a los precios, manifestó que “pensé que iban a estar muchos más caros de lo que realmente están” e indicó que “al importador le pasa como al comerciante, no trae tanto por ser un año atípico pero las cosas se consiguen”.

