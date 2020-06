En Show Sport aseguran que no se han incrementado los precios

El encargado de la firma Show Sport, Maximiliano Menéndez, aseguró respecto a las ventas, que las mismas no son como las registradas previamente a la pandemia y mencionó, que los precios no se han incrementado.

“Estamos trabajando en horario cortado. No se trabaja de la misma manera previa a la pandemia, pero seguimos manteniendo los precios. No tuvimos subas”, sostuvo.

Remarcó que el stock de mercadería “fue un problema. No entraba mercadería y faltaron algunos productos para el Día del Padre por el tema del transporte”.

Maximiliano, resaltó que no hubo reducción de personal en la empresa y que los empleadores pagaron en fecha y todos los meses. “Estamos agradecidos por eso”.

Destacó que cuentan con todas las medidas de higiene en el negocio: “Tenemos alcohol en gel en la puerta, es más algunos productos cuando la gente los deja se rocían con alcohol”.

Cabe mencionar que Show Sport funciona de 9 a 13 y de 15 a 18 horas.

“La gente se está acostumbrando al horario”, dijo.

