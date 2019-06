En solo poco más de tres meses, se registraron 24 casos de sífilis en la ciudad

El responsable del Servicio de Medicina Preventiva del Centro Municipal de Salud, Dr. Héctor Lupino, se refirió al crecimiento de la sífilis en nuestro país como así también en nuestra ciudad. Desde marzo a esta fecha, ya fueron detectados 24 casos. De continuar esta situación estiman que la cifra ascenderá a 60 casos.



“La sífilis es una vieja infección de transmisión sexual y atraviesa distintas etapas. La primera es una úlcera indolora que puede aparecer en el área genital, oral, anal, y produce lesiones. Si uno no consulta, puede pasar desapercibida por curarse sola, pero a los meses aparece la segunda etapa, que puede simular una reacción alérgica y si no se lo tiene en cuenta, pasa de largo y después, si tampoco se tiene en cuenta que puede ser una sífilis, entra en una etapa de latencia, y en años aparecen los daños de la etapa terciara y puede comprometer órganos. A eso se puede agregar la sífilis congénita, que en una mujer embarazada su bebé puede nacer con esta enfermedad que es una catástrofe y tener esto en los registros hoy es un fracaso en la salud pública”, alertó.

Informó Lupino también que cuando el profesional encuentra una lesión sospechosa, “se hace el análisis y da reactiva que es sospecha de sífilis. Se confirma con otro análisis específico y confirma el diagnóstico y el tratamiento es con penicilina. Se cura pero no deja inmunidad”.

Consideró que no la tiene en cuenta la gente, “piensa que esto ya pasó y se ha multiplicado en todo el mundo. Se desbordó a niveles insospechado porque se han relajado las conductas de prevención. Desde marzo hasta hoy tenemos 24 casos nuevos, de los cuales 14 mujeres y 10 son varones, con esto superaremos los 60 casos seguro, de continuar así. Es una cuestión complicada y a tener en cuenta. Recordemos que se cura, pero no deja inmunidad”.

Recomendó usar preservativo en relaciones ocasionales incluyendo por la vía oral. “Si tienen sospecha o lesiones consultar. Estar atentos, porque todos las pueden padecer. El tratamiento es gratuito y accesible”, destacó.