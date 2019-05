En su día, la palabra de un histórico Operador de Radio: Daniel Massigoge

En el día del Operador de Radio, Daniel Massigoge, quien fuera durante 35 años en actividad en LU 24 habló sobre la particular tarea desempeñada en nuestra emisora, la cual dejó en 2016.

“En informativo tenia de compañero a José Luis Basualdo, Benigno Di Marco, Oscar Mauri Hugo Italiani, quien me dio las primeras armas para operar, Antonio Olivetto… también trabaje con Néstor Chalde, Sergio D´Atri, con quien hicimos un programa de quiniela, bastante particular, ya que y hacíamos señas con los brazos para ir tomando los números y leerlos, era artesanal”, recordó inicialmente.



“Enseñé a operar y también me tuvieron que enseñar”

“A mí a operar me enseñó Huguito Italiani, y después yo a su vez enseñé a algunos que luego me enseñaron cuando se incorporó la informática; pasé de las cuatro bandejas a los casettes, de los cassettes a los DVD y me encontré de pronto para trabajar con dos computadoras, por lo que me tuvieron que enseñar: estaban Martín Carioni, Tonona Matz, el Dengue, por lo que a quienes alguna vez ayudé tuvieron que ayudarme”, reflexionó Massigoge.

“Marcábamos con un papelito los goles del fútbol”

“En la FM estuve muy poco, cubrí vacaciones; recuerdo también las grabaciones con el grabador a carrete abierto, uno marcaba las cintas cuando se hacían goles en las transmisiones deportivas, por lo que luego de los partidos, había que rebobinar y preparar para sacarlo al aire nuevamente, se marcaba con un papelito”, agregó.

“Los potenciómetros parecían perillas de las hornallas de la cocina”

Los corresponsales que se grababan para informativo, luego se llevaba a una consola de 12 canales con potenciómetros que parecían perillas de las hornallas de una cocina; ahora se pasan por whatsapp al instante, me sorprendió, es maravilloso, me parece bárbaro.

“Se acalla la música, cesa la palabra”

“Recuerdos hay muchos, pasábamos noches de guitarreada con Oscar Mauri que llevaba la guitarra a la radio, dijo y finalmente acotó: “la noche es dificil, yo entraba a las 19 y salía a la una de la mañana cuando la frase decía “se acalla la música, cesa la palabra” y terminaba la transmisión.