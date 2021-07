En Trenque Lauquen construirán un puente diseñado por un nene de 9 años

El intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández recibió en las últimas horas a Tomás Magnasco, un nene de 9 años, quien presentó un proyecto para la construcción de un puente. El menor, a partir de una inquietud personal, le había escrito una carta al jefe comunal contando los motivos del proyecto que finalmente, luego de una reunión, será ejecutado.

El mismo será sobre el canal pluvial que corre por la calle Francisco Carabelli, de esa ciudad.

El propósito es facilitar la comunicación entre los vecinos que viven en el sector sur de la ciudad cabecera.

Esta linda historia tiene como protagonista a Tomás, que a su corta edad no tuvo mejor idea de trasladar su estupenda idea a una hoja en formato de carta y con ayuda de sus padres, hacerla llegar al jefe comunal.

Luego de ser leída y aprobada por el Intendente, se pactó un encuentro.

De la reunión concretada en el despacho que ocupa Fernández también participó Hernán Magnasco, padre de Tomás, y la directora de Asuntos Comunitarios del Municipio, Mariana Singlar.

El pequeño ha manifestado interés en participar en el proceso de diseño y posterior colocación del puente.

La funcionaria comentó que “Tomás venía hace rato armando esto porque no lo dejaban cruzar la calle Monferrand para ir a visitar a sus amigos”.

“Sus padres le explicaron que no era tan sencillo, incluso estuvo buscando alternativas por internet”, continuó.

Y agregó Singlar: “Entonces decidió escribirle una carta al Intendente municipal, quien lo recibió”.

Finalmente Tomás y el Intendente observaron los planos del lugar y hablaron de modelos alternativos, por ejemplo el puente que está ubicado frente al Hogar Marcelo T. Castella, que al salir de la reunión el nene fue a recorrer.

La carta de Tomás al Intendente de Tranque Lauquen

La carta que Tomás le escribió al Intendente dice lo siguiente: “Soy Tomás Magnasco, tengo 9 años y vivo en el barrio Don Francisco de Trenque Lauquen y tengo amigos que viven del otro lado del canal de la calle Galbiati.

Mi mamá no nos deja cruzar solos porque tenemos que pasar por la calle Monferrand que es muy peligrosa.

Te queremos pedir si podemos construir un puente, que va a estar flotando, así que no va a tapar el paso del agua”.

