En Tres Arroyos: Denuncian a docente por clavarle un lápiz en la espalda de un alumno de 6 años

13 noviembre, 2025

La madre de un niño de 6 años con el patrocinio de un letrado local, denunció ante la Justicia que su hijo fue agredido por una docente, tras un “incidente” con una niña de su misma edad y para corregir al pequeño por su actitud, le clavó la mina de un lápiz en la espalda.

Inicialmente la denuncia fue ante la Policía. Luego tomó intervención la Fiscalía que subrogaba la natural de turno con pase del expediente al área de “ayuda a la víctima”.

Pidieron testigos y fotografía de la lesión leve en el pequeño, lo que la madre pudo aportar.

Finalmente la Fiscalía desestimó la denuncia por falta de sustento de lo manifestado por la mamá del niño, quien fue apartado de esa escuela por cuestiones de seguridad.

A propósito de ello, el asunto tiene inicio el 25 de Septiembre.

El abogado de la familia apeló al Fiscal General la decisión del local de archivar las actuaciones por no tener probado el supuesto delito.

En cierto momento, y ante la manifestación del niño frente a la sicóloga del servicio de asistencia a la víctima, repite en su relato que la docente le dijo “si abris la boquita, se arma”

Se desconoce si a raíz de estas cuestiones que están haciendo su paso por la Justicia, administrativamente se ha tomado alguna medida de competencia.

Habría un antecedente de maltrato verbal de la misma docente con otro niño, tiempo atrás. Ese niño está desescolarizado y no le han dispuesto maestro domicililario.

Es obvio que se preservan las identidades y se reserva el lugar de los supuestos hechos a los fines de no entorpecer la tarea investigativa.

