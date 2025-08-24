En Tres Arroyos, ganaron Alvarez, Girado, Cernuda, Ruppell y Waldbillig

En el Autodromo Segundo Taraborelli del Moto Club se realizo la quinta fecha de las categorías del Automovilismo Regional donde ganaron las competencias finales , el tandilense Matias Alvarez en Mar y Sierras A , Fabrizio Girado de Benito Juarez en Mar y Sierras B , Gustavo Cernuda de Ochandio en Minicros y Guillermo Ruppell de Oriente en la primer final y el piloto de Juan N. Fernandez Pedro Waldbillig la segunda de TC del 40 .

El espectáculo tuvo continuidad , termino antes de las 16 hs el espectáculo que tuvo buenas carreras, algunos roces y toques polémicos en casi todas las categorías .

Entre los pilotos tresarroyenses en Minicros Gonzalo Belio Fauret fue quinto , Rodolfo Diez Donofrio fue octavo y Matias Pereyra quedo noveno .

En Mar y Sierras B Federico Pedone fue sexto .

En TC del 40 , Ariel Leoni fue séptimo en la primer final y sexto en la segunda

En Mar y Sierras A , Daniel Fernandez arribo noveno .

Las principales clasificaciones fueron las siguientes :

Mar y Sierras A

1 Matias Alvarez

2 Federico Alvarez

3 Manuel Garcia

4 Diego Gonzalez

5 Matias Baños

Mar y Sierras B

1 Fabrizio Girado

2 Ivan Diaz

3 Juan I. Fernandez

4 Eugenio de Hormaechea

5 Gaspar de Francisco

Minicros

1 Nicolas Cernuda

2 Santiago Gasaneo

3 Sebastian Fernandez

4 Juan Cruz Baracco

5 Gonzalo Belio Fauret

TC del 40 – Primera Final

1 Guillermo Ruppel

2 Pedro Maceratta

3 Ariel Irigoyen

4 Juan Sebastian Arias

5 Pedro Waldbillig

TC del 40 – Segunda Final

1 Pedro Waldbillig

2 Juan Sebastian Arias

3 Guillermo Ruppel

4 Gustavo Rasquin

5 Bautista Marlats

