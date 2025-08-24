En Tres Arroyos, ganaron Alvarez, Girado, Cernuda, Ruppell y Waldbillig
En el Autodromo Segundo Taraborelli del Moto Club se realizo la quinta fecha de las categorías del Automovilismo Regional donde ganaron las competencias finales , el tandilense Matias Alvarez en Mar y Sierras A , Fabrizio Girado de Benito Juarez en Mar y Sierras B , Gustavo Cernuda de Ochandio en Minicros y Guillermo Ruppell de Oriente en la primer final y el piloto de Juan N. Fernandez Pedro Waldbillig la segunda de TC del 40 .
El espectáculo tuvo continuidad , termino antes de las 16 hs el espectáculo que tuvo buenas carreras, algunos roces y toques polémicos en casi todas las categorías .
Entre los pilotos tresarroyenses en Minicros Gonzalo Belio Fauret fue quinto , Rodolfo Diez Donofrio fue octavo y Matias Pereyra quedo noveno .
En Mar y Sierras B Federico Pedone fue sexto .
En TC del 40 , Ariel Leoni fue séptimo en la primer final y sexto en la segunda
En Mar y Sierras A , Daniel Fernandez arribo noveno .
Las principales clasificaciones fueron las siguientes :
Mar y Sierras A
1 Matias Alvarez
2 Federico Alvarez
3 Manuel Garcia
4 Diego Gonzalez
5 Matias Baños
Mar y Sierras B
1 Fabrizio Girado
2 Ivan Diaz
3 Juan I. Fernandez
4 Eugenio de Hormaechea
5 Gaspar de Francisco
Minicros
1 Nicolas Cernuda
2 Santiago Gasaneo
3 Sebastian Fernandez
4 Juan Cruz Baracco
5 Gonzalo Belio Fauret
TC del 40 – Primera Final
1 Guillermo Ruppel
2 Pedro Maceratta
3 Ariel Irigoyen
4 Juan Sebastian Arias
5 Pedro Waldbillig
TC del 40 – Segunda Final
1 Pedro Waldbillig
2 Juan Sebastian Arias
3 Guillermo Ruppel
4 Gustavo Rasquin
5 Bautista Marlats