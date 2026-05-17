En Tres Arroyos: Ganaron Álvarez, Masson Cura, Cernuda, Waldbillig y Pérez Bravo
En el Autódromo Segundo Taraborelli se realizó la tercera fecha del Automovilismo Regional donde ganaron el tandilense Matías Álvarez en Mar y Sierras A, Bautista Masson Cura de Chillar en Mar y Sierras B, Nicolás Cernuda de Ochandio en Minicross y Pedro Waldbillig de Juan N. Fernández en pilotos titulares y Emanuel Pérez Bravo de Huanguelén en Invitados.
Las principales clasificaciones fueron las siguientes:
Mar y Sierras A
1 Matias Álvarez
2 Matias Baños
3 Diego Gonzales
4 Ignacio Furch
5 Carlos Garmendia
Mar y Sierras B
1 Bautista Masson Cura
2 Matias Erpelding
3 Matias Campos
4 Gaspar Di Francisco
5 Enrique Ugarte
Minicross
1 Nicolas Cernuda
2 Matias Pereyra
3 Agustin Delgado
4 Agustin Aldama
5 Alejandro García
TC del 40 Pilotos Titulares
1 Pedro Waldbillig
2 Kevin Menna
3 Alfredo Pérez
4 Manuel Vieytes
5 Walter Repetti
Pilotos Invitados
1 Emanuel Pérez Bravo (Alfredo Pérez)
2 Guillermo Yane (Walter Repetti)
3 Ezequiel Vieytes (Manuel Vieytes)
4 Ariel Irigoyen (Bautista Marlats)
5 Federico Roumec (Gustavo Rasquin)