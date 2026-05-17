En Tres Arroyos: Ganaron Álvarez, Masson Cura, Cernuda, Waldbillig y Pérez Bravo

17 mayo, 2026 0

En el Autódromo Segundo Taraborelli se realizó la tercera fecha del Automovilismo Regional donde ganaron el tandilense Matías Álvarez en Mar y Sierras A, Bautista Masson Cura de Chillar en Mar y Sierras B, Nicolás Cernuda de Ochandio en Minicross y Pedro Waldbillig de Juan N. Fernández en pilotos titulares y Emanuel Pérez Bravo de Huanguelén en Invitados.

Las principales clasificaciones fueron las siguientes:

Mar y Sierras A

1 Matias Álvarez

2 Matias Baños

3 Diego Gonzales

4 Ignacio Furch

5 Carlos Garmendia

Mar y Sierras B

1 Bautista Masson Cura

2 Matias Erpelding

3 Matias Campos

4 Gaspar Di Francisco

5 Enrique Ugarte

Minicross

1 Nicolas Cernuda

2 Matias Pereyra

3 Agustin Delgado

4 Agustin Aldama

5 Alejandro García

TC del 40 Pilotos Titulares

1 Pedro Waldbillig

2 Kevin Menna

3 Alfredo Pérez

4 Manuel Vieytes

5 Walter Repetti

Pilotos Invitados

1 Emanuel Pérez Bravo (Alfredo Pérez)

2 Guillermo Yane (Walter Repetti)

3 Ezequiel Vieytes (Manuel Vieytes)

4 Ariel Irigoyen (Bautista Marlats)

5 Federico Roumec (Gustavo Rasquin)

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