“En Tres Arroyos pueden realizarse todo tipo de cirugías”, dice el traumatólogo Zabaljáuregui

18 abril, 2021 Leido: 354

El médico traumatólogo tresarroyense Facundo Zabaljáuregui, especialista en cirugía de mano, formado en La Playa y con constantes actualizaciones sobre esa especialidad, que incluyeron residencias en Estados Unidos, y recientemente en la Clínica Mayo de ese país, sostuvo a través de LU 24 que en nuestra ciudad se pueden realizar todo tipo de cirugías “ya que tenemos los lugares para hacerlas, los mejores anestesistas, que son los que se ocupan del manejo del dolor, pre y pos operatorio, yo me ocupo de una porción muy pequeña; uno sabe que la vida de una persona descansa en ellos”.



El galeno sostuvo asimismo que “la medicina argentina está en muy buen nivel, yo tengo colegas que son brillantes, igual pasa en Tres Arroyos, donde la medicina ha mejorado muchísimo, a mí me han recibido muy bien y me han ayudado mucho, hace cuatro meses que estoy acá, me abrieron las puertas, el grupo de traumatólogos me ayudó mucho y sin su ayuda no habría durado un mes”.

“Me he formado en La Plata: hice la facultad y la residencia en esa ciudad, luego un año luego en la Clínica de la Mano, y de ahí me fue afuera otro año, estuve en Boston, Kentucky, en el centro más activo de formación de cirujanos de mano y hace tres años me fui a la clínica Mayo y obviamente sigo en contacto con muchos colegas, es lo mejor de lo mejor del mundo y te tratan como si fueras el mejor amigo de ellos; se ven muchos casos raros, complejos, pero son centros de derivación de todo el mundo, que la mayoría no puede resolver como las amputaciones traumáticas con la colocación de prótesis biónicas a los pacientes; yo justamente fui a ver esa parte, en Argentina somos seis cirujanos que la ofrecemos a la cirugía del plexo braquial que cada vez se ve más por los accidentes de motos, que pueden producir una rotura del nervio y una parálisis completa del brazo, no lo pueden mover manejar y no tiene sensibilidad, pero ahora hay muchas técnicas para darle movilidad a ese miembro. Otra patología similar son los bebés que nacen con la parálisis de plexo, de la que hoy por hoy, se operan a los seis meses y pueden recuperar la movilidad casi completa”, agregó y reiteró que “esto se puede hacer en tres Arroyos, por la calidad de anestesistas de primera, es una cirugía factible”.

“La clínica de mano Gamma de La Plata fue el centro de referencia de cualquier patología de miembro superior en toda la provincia, y los cuatro participantes de la clínica son personas de nivel mundial; esta el Dr. Cosentino una persona que más allá de su experiencia está enseñando y aprendiendo al mismo tiempo; yo por suerte estuve nueve años trabajando con ellos, estuve en el Hospital Español, donde sigo yendo ahora”, referenció.

“Hoy por hoy los medios de accesibilidad a la información son distintos, yo abro una página en Internet y tengo toda la información, y si tengo algunas dudas puedo enviar un mail o WhatsApp a la Clínica Mayo, o a otro amigo que está en Japón, entonces me entero de casi todo en Tres Arroyos, tengo la suerte de tener conocidos y amigos que son referentes y amigos en la atención de la patología del mundo, puedo consultarlos y sé que al otro dia me van a enviar la información”, dijo.

