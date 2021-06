En Tres Arroyos se replicó la Jornada Nacional de Lucha de la Federación Campesina

La Federación Nacional Campesina realizó hoy una jornada de protesta para solicitar tierras fiscales, maquinarias, créditos blandos, semillas e insumos para llevar adelante proyectos productivos.

En Tres Arroyos la actividad se llevó a cabo en una quinta y Deter Choque, referente local, dijo a LU 24 que “nosotros decidimos hacerlo en el lugar donde trabajamos. Es para que nos tengan en cuenta a los productores, más ahora con la situación que estamos viviendo”.

“Los alquileres se fueron por las nubes, prácticamente no se pueden pagar, y los insumos están todos carísimos, en dólares, se nos está complicando muchísimo. Le pedimos al Gobierno nacional y también al Municipio para que salgan las cosas. Está todo encaminado pero no tenemos respuestas, eso es lo que más nos urge, saber qué es lo que hay y qué no, porque nosotros producimos y queremos seguir haciéndolo”, explicó.

